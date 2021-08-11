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Рубрика: Происшествия

В Краснодаре при взрыве газа в жилой многоэтажке погиб мужчина

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Пашковском микрорайоне Краснодара в жилой четырехэтажке произошел взрыв бытового газа, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Кубани.

Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю
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ЧП произошло на улице Орджоникидзе,1 в 00 часов 57 минут 11 августа. После взрыва бытового газа начался пожар. В доме проживало 53 человека, из которых 10 - дети. Всех их эвакуировали.

"Трагедия унесла жизнь одного человека, еще двое пострадали, - написал мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале. - Пострадавшие направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы. - Пункт временного размещения, который планировался в гостинице "Кавказ", поменяли на гостиницу "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, сейчас они на выделенном автобусе отправились в гостиницу".

По словам мэра, жителей дома обеспечат питанием и горячей водой. Они будут проживать там до полного восстановления здания.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, работают сотрудники МЧС России, полиции, Следственного комитета.

"Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния дома, будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы и понять, пригоден ли дом для проживания, - сообщил также мэр Краснодара Евгений Первышов. - Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба".

Известно, что дом, в котором произошел взрыв газа, является кирпичным, был сдан в эксплуатацию в 1958 году, сейчас находится в управлении ГУК-Краснодар.

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По данным прокуратуры Краснодарского края, погибшему в результате взрыва газа, было 25 лет, двум пострадавшим - по 61 году.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условия произошедшего, будет оказана помощь по восстановлению утраченных документов, - говорится также с сообщении надзорного ведомства. - Ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлен прокуратурой на контроль".

Также известно, что на место ЧП выехало руководство прокуратуры края.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах

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