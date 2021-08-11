Ученый рассказал, где на юге России лучше наблюдать звездопад Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа жители Северного полушария Земли смогут невооруженным глазом наблюдать за метеорным дождем - звездопадом Персеиды. Плотность потока летящих космических тел составит - 110 метеоров в час.

"Когда комета приближается к Солнцу, лучи все это растапливают, и газы вместе с пылинками образуют здоровенный шлейф. То есть комета Свифта-Туттля оставляет облако пыли, и когда Земля пролетает через пылевой след кометы, мы наблюдаем изумительное зрелище, которое называется метеорный дождь", - объяснил природу происхождения Персеид главный научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин.

Однако, жители Ростовской области, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии не смогут в полной мере наблюдать астрономическое явление.

- Я посмотрел прогноз погоды, и везде, включая Черноморское побережье и горы Архыза, прогнозируются дожди и тучи. Подождем следующего года, - сказал астроном.

В тех местах, где небо не будет затянуто облаками горожанам рекомендовано выехать на природу, чтобы огни мегаполисов не подсвечивали Персеиды.