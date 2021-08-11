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Рубрика: Общество

Ученый рассказал, где на юге России лучше наблюдать звездопад Персеиды

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

В ночь с 12 на 13 августа жители Северного полушария Земли смогут невооруженным глазом наблюдать за метеорным дождем - звездопадом Персеиды. Плотность потока летящих космических тел составит - 110 метеоров в час.

Фото: NASA/nasa.gov
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"Когда комета приближается к Солнцу, лучи все это растапливают, и газы вместе с пылинками образуют здоровенный шлейф. То есть комета Свифта-Туттля оставляет облако пыли, и когда Земля пролетает через пылевой след кометы, мы наблюдаем изумительное зрелище, которое называется метеорный дождь", - объяснил природу происхождения Персеид главный научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин.

Однако, жители Ростовской области, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии не смогут в полной мере наблюдать астрономическое явление.

- Я посмотрел прогноз погоды, и везде, включая Черноморское побережье и горы Архыза, прогнозируются дожди и тучи. Подождем следующего года, - сказал астроном.

В тех местах, где небо не будет затянуто облаками горожанам рекомендовано выехать на природу, чтобы огни мегаполисов не подсвечивали Персеиды.

Наука Общество Космос Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область СКФО Карачаево-Черкесия

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