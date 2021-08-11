В Феодосии юных спасателей лишили возможности пройти морскую практику

В конце прошлого месяца преподаватели центра морской подготовки "Варяг" внезапно отказались от проведения морской практики для юных крымчан на тренировочной базе центра парусного спорта, туризма и отдыха "Совморин" в Феодосии. В результате дети не успели (и теперь неизвестно, смогут ли когда-нибудь вообще) получить в полной мере навыки легководолазного дела и спасения на воде. Всему виной - алчность влиятельных взрослых, сосредоточенных на получении прибыли от использования территории бывшей городской спасательной станции, уверен руководитель "Варяга" Александр Дьяченко. До прекращения занятий юные водолазы и их наставники делили муниципальную территорию со стоянкой частных прокатных плавательных средств.

1 июня этого года, в международный день защиты детей, на тренировочной базе "Совморина" торжественно открыли Детский парусный центр. Кто только не желал в тот день новому учреждению развития и успехов: от главы комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка до уполномоченного по правам человека в республике Ларисы Опанасюк. Сразу же после открытия инструкторы из "Варяга" начали обучать в центре крымских девчонок и мальчишек легководолазному делу и спасению на воде. И уж точно не для того, чтобы через семь недель, не завершив курс, отправить 85 воспитанников из Феодосии и Симферополя восвояси.

- Наши дети мешают тем, кто устроил здесь стоянку маломерных плавсредств, - считает Александр Дьяченко. - Притом что в августе прошлого года администрация Феодосии приняла постановление, которым разрешила муниципальному казенному предприятию "Феодосийское управление автотранспорта" (ФУА), в чьем управлении находится база, бесплатно предоставлять свое имущество "Совморину". С последним у нас подписано соглашение о том, что мы проводим на его базе совместные занятия для детей.

ФУА стало засыпать "Совморин" всяческими предписаниями, которые делали невозможным присутствие юных водолазов на этой территории. В середине июля, точно опомнившись, директор ФУА Сергей Соболев вдруг запросил расписание занятий, а также списки воспитанников и инструкторов-преподавателей для "предотвращения несчастных случаев на территории базы и упорядочивания передвижения посетителей базы-стоянки".

"В целях идентификации учащихся школы парусного спорта АНО "Совморин" предлагаю рассмотреть возможность ношения учащимися корпоративной одежды или атрибутики (футболки, галстуки, головные уборы)", - отметил он в одном из писем.

Соболев также попросил руководство "Совморина" "принять во внимание" факт, что "база-стоянка" - "элемент инфраструктуры маломерного флота".

"Акватория базы-стоянки предназначена для маневрирования, захода и выхода маломерных судов, - подчеркнул он и добавил: - Купание, подводное плавание в акватории базы-стоянки категорически запрещено".

Спустя всего три недели после открытия Детского парусного центра массой требований "Совморин" озадачил руководитель Феодосийского инспекторского отделения Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Крыму Анатолий Фищук. Преимущественно необоснованными требованиями, считает Дьяченко.

- Со ссылкой на постановление крымского правительства "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым" от нас с "Совморином" среди прочего потребовали, например, организовать спасательный пункт или провести обследование морского дна, - рассказывает Дьяченко. - В постановлении Совмина отмечается: это прерогатива собственника объекта, которым в данном случае является Феодосийское управление автотранспорта. Вывод один: дети мешают владельцам проката и стоянки плавательных средств.

Руководитель феодосийского отделения в связи с проведенными на базе "Совморина" занятиями для детей обратился с заявлением в Керченскую транспортную прокуратуру.

- Я тоже в Керченскую транспортную прокуратуру написал заявление из-за того, что территория, где мы занимались, почему-то считается базой-стоянкой маломерных плавсредств (причал N218), - продолжает Дьяченко. - Но вопреки нормативным требованиям, на ней, например, отсутствуют буйковые зоны подхода-отхода и маневра маломерных плавсредств, а судоподъемное устройство СЛИП в аварийном состоянии. В таких обстоятельствах база-стоянка маломерных плавсредств функционировать не может. И в таком случае непонятно, насколько законно взимание муниципальным казенным предприятием "Феодосийское управление автотранспорта" платы за стоянку там плавательных средств.

По словам Дьяченко, глава Феодосийского отделения ГИМС также потребовал от преподавателей-инструкторов лицензию на дайвинг.

- Мы не занимаемся дайвингом, - поясняет руководитель "Варяга". - Дайвинг - это система подготовки легководолазов по международным стандартам. Окончив соответствующие платные курсы, люди получают международные квалификационные удостоверения. Инструкторы, которые проводят такие курсы, действительно должны иметь лицензию. Мы с детьми проводим предпрофессиональную подготовку, профессиональную специализированную ориентацию. Мы рассказываем школьникам, что такое военно-морская подготовка, спасательное дело, легководолазное дело в рамках программы Всероссийского общества спасания на водах. Нас также упрекают в том, что при проведении "водолазных спусков" мы не обеспечиваем безопасность водолазов под водой. В то время как глубина, на которой мы работаем с детьми, - метр-полтора! Кроме того, нам указывают на якобы отсутствие медицинского обеспечения во время занятий. Притом что я со своей квалификацией водолазного специалиста могу быть ответственным за медицинское обеспечение водолазных спусков на глубину до 20 метров. Но у нас нет водолазных спусков!

С 21 июля инструкторы "Варяга" вынужденно прекратили занятия на базе "Совморина". Родители воспитанников недоумевают, почему их детей лишили возможности изучать легководолазное дело. Опечалены и юнармейцы из Севастополя - участники стартовавшего 7 августа на Графской пристани историко-патриотического туристско-спортивного яхтенного похода "Паруса памяти Черного моря". Александр Дьяченко не сможет провести для них на базе "Совморина" запланированный мастер-класс по спасательному делу и легководолазной подготовке.

Справка "РГ"

Детский военно-патриотический клуб подготовки по спасательному и легководолазному делу (центр морской подготовки) "Варяг" создан в 2017 году. Клуб занят подготовкой детей и подростков по программе Всероссийского общества спасания на водах в рамках внешкольного образования и профильной профессиональной ориентации подростков, подготовки к службе в Военно-морском флоте, а также физическим воспитанием. Преподаватели "Варяга" знакомят ребят с теорией спасательного дела и начальной легководолазной подготовки, проводят для них практические занятия в бассейнах и на море.

Официально

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