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11.08.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

В Геленджике экс-глава отдела полиции получил семь лет за взятку

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Геленджикский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины 1975 года рождения, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

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Установлено, что в июне 2019 года начальник отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику знал, что его знакомый с неопределенным кругом лиц занимается джиппингом незаконно - без государственной регистрации. Чтобы избавить предпринимателей от ответственности, фигурант потребовал от него 1,2 миллиона рублей, которые попросил передавать частями. После второй передачи сумму мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследование проводило региональное СУ СК РФ.

Подсудимый не признал вину, заявив, что не имел умысла в получении взятки.

Однако суд вынес наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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