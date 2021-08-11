В Крыму открылся экспериментальный эко-кемпинг

Экспериментальный эко-кемпинг, в котором будут испытывать инновационные "зеленые" технологии для российской туриндустрии, начал работу в бухте Капсель под Судаком. Об этом сегодня сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".

Кемпинг включает четыре эко-номера в отдельных шатрах и может принять до 10 человек. Он построен на принципах бережного отношения к природе. Шатры из экологичных материалов установлены на сваях, чтобы сохранить почвенный покров. Применяются активная и пассивная система кондиционирования, энергосберегающие лампочки, бесфосфатные стиральные порошки и моющие средства.

- Это новый формат отдыха, сочетающий комфорт отеля, максимальную близость к природе и бережное отношение к окружающей среде, - рассказали в пресс-службе.

По словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, проект получил грантовую поддержку Ростуризма на фоне растущего спроса на отдых в глэмпингах и эко-отелях в России. Его цель - найти практические решения, чтобы такой вид туризма стал экологичным и комфортным.

- Это испытательная площадка, на которой мы с партнерами отработаем на практике комплекс решений для снижения воздействия на природу и окружающую среду, - сообщил Волков. - В дальнейшем этот формат можно масштабировать и применять в других регионах России.

Проект реализуется совместно с Национальной резервной корпорацией Александра Лебедева, которая более 20 лет работает в сфере туризма, в том числе в Алуште.

- У меня есть желание сделать Крым первой в России "зеленой" территорией - с экологичным транспортом, электромобилями, судами на электроэнергии, кафе здорового питания, c "зелеными" отелями, - приводит пресс-служба слова Лебедева.

Новый эко-кемпинг будет способствовать развитию туристического сектора Судака, считает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.