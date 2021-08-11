В Крыму отложили решение проблемы теплоснабжения двух городов

Несмотря на заверения в правительстве Крыма о том, что проблема отопления части Симферополя и Керчи находится на контроле и решается в плановом порядке, за 70 дней до начала отопительного сезона ситуация никак не изменилась.

Новые котельные не построены, старые же могут остановить 1 января будущего года. АО "КрымТЭЦ" имеет законное основание отключить от теплоснабжения своих абонентов в двух городах, но не станет этого делать, а в муниципалитетах так и будут сидеть сложа руки. Чем грозит подобная апатия, разбирался корреспондент "РГ".

"РГ" уже писала об этой проблеме ("За кого топят?" в N132 от 17 июня). Тогда жителей Симферополя и Керчи взбудоражило сообщение о том, что зимой они могут остаться с холодными батареями. Расторопные частные фирмы тут же предложили владельцам квартир пока не поздно перевести свое жилье на автономное отопление.

Проблема в том, что "КрымТЭЦ", отапливающая 18 процентов Симферополя и 32 процента Керчи, задумала модернизацию морально и физически устаревшего оборудования. О своем намерении собственники Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, входящих в структуру АО "КрымТЭЦ", в установленном законом порядке в декабре 2018 года уведомили муниципалитеты двух городов и правительство Крыма. Что должны были сделать в этой ситуации местные власти? Построить новые котельные, независимые от старых ТЭЦ. Однако цена вопроса чрезвычайно высока. В Симферополе нужно построить девять новых котельных, которые вместе с тепловыми сетями и прочей инженерной инфраструктурой обойдутся в 34,87 миллиарда рублей. Керчи необходимо семь новых котельных стоимостью 5,6 миллиарда.

За два с половиной года ничего сделано не было. Но когда в июне проблема выплеснулась в информационное пространство, правительство Крыма поспешило успокоить общественность заверениями, что "ведется работа по заключению соглашения, и муниципалитеты прорабатывают вопрос, каким образом подготовиться к осенне-зимнему периоду и обеспечить устойчивое теплоснабжение".

"К августу все необходимые решения будут приняты, поэтому никакого беспокойства по поводу того, что какие-то муниципалитеты останутся без тепла, быть не может", - утверждала в середине июня курирующий вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

Координатором назначили министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Но 1 августа прошло, а в МинЖКХ Крыма "РГ" подтвердили, что проблема не сдвинулась с мертвой точки, а значит, по сути, только усугубилась. Переключить жилой фонд и социальные объекты на действующие котельные невозможно, а строить новые дорого.

"Техническая возможность переключения потребителей на существующие котельные ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" отсутствует", - пояснили в министерстве, а замещающие мероприятия обойдутся более чем в 40 миллиардов рублей.

Но как же будет проходить предстоящий отопительный сезон в Симферополе и Керчи, если АО "КрымТЭЦ" выведет свои мощности из эксплуатации?

"В настоящий момент ясности по этому вопросу нет, - сообщили в МинЖКХ. - Замещающие мероприятия, в соответствии с ранее разработанными и утвержденными в 2017 году схемами теплоснабжения, со стороны муниципальных образований не выполнены. Альтернативные варианты развития, предлагаемые со стороны АО "КрымТЭЦ", не получили поддержку. По состоянию на 1.08.2021 вопрос не решен". Правда, в министерстве уверены, что технически угрозы срыва отопительного сезона нет. Если до 1 января никакого решения принято не будет, то "КрымТЭЦ" потеряет возможность действовать в режиме "вынужденной генерации". В этой ситуации компания не станет работать себе в убыток, но не остановит котельные, если ей компенсируют потери из бюджета. Сумма компенсации, уточнили в МинЖКХ, составляет 153,3 миллиона рублей для Керчи и 430,9 миллиона для Симферополя. Таким образом, нерасторопность чиновников обойдется бюджету в 584 миллиона рублей.

Между тем в АО "КрымТЭЦ", куда "РГ" обратилась за разъяснением, от официального комментария воздержались. Ранее пресс-секретарь организации Татьяна Югош заявляла, что "КрымТЭЦ" является стратегическим предприятием и не может оставить горожан без тепла ни при каких обстоятельствах. Также была подчеркнута заинтересованность сохранить абонентов тепловой энергетики в Симферополе и Керчи и готовность вложить собственные и заемные средства в модернизацию оборудования, но этот план так и не получил одобрения в органах власти.