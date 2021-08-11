В Крыму предупредили о подготовке новых провокаций Украиной

Украинские власти готовят серию направленных против Крыма и России провокаций в рамках саммита "Крымская платформа", считает вице-премьер правительства РК, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение саммита "Крымская платформа", на который приглашены представители Евросоюза, США, Турции и других стран. Киевские власти рассчитывают обсудить вопросы "деоккупации" полуострова. Мероприятие намечено на 23 августа.

- Провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта, - сказал РИА Новости Мурадов. - В ходе так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

Постпред Крыма считает, что киевские власти по заданию США и НАТО будут расшатывать международную обстановку в Черном море вокруг полуострова.

- Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы, - отметил Мурадов.