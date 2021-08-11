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Рубрика: Происшествия

В Крыму пообещали вернуть все незаконно изъятые у заповедников земли

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В различных судебных инстанциях находится около 150 исков об изъятии у частных владельцев земельных участков, незаконно выделенных на территории заповедников.

Фото: tavrida.camp
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Об этом рассказал директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин. По его словам, изъятие земель происходило в украинское время и в основном касалось территории Ялтинского горнолесного заповедника.

- Три человека в каком-нибудь сельском поселении, граничащем с заповедником, собирались и своим решением выделяли не принадлежащую им землю, - рассказал Андрей Бородин. - Но они же это делали с ведома министерства.

Как правило, в подобных схемах участки тут же пропускались через несколько фиктивных сделок купли-продажи, чтобы "последний" владелец мог заявить, что он юридически чист. Сейчас в судах разных инстанций находится около 150 исков, подданных объединенной дирекций о возврате таких участков в государственную собственность. Около половины исков уже выиграны в судах первой инстанции, треть прошли апелляционную инстанцию. По словам Бородина, это не окончательное число исков со стороны его организации, поскольку выявление все новых участков, незаконно отобранных у заповедника, происходит почти каждую неделю.

- Большое число таких земельных наделов сейчас продается в интернете. Мы мониторим ситуацию, отслеживаем все эти сайты и перехватываем инициативу, - рассказал Андрей Бородин. - Буквально в ближайшее время все эти предложения мы выставим на своем сайте, чтобы люди знали, что это незаконно. Продается не земля, а пакет документов украинского времени.

Фото: Тимур Алиев/РГ
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Судебные тяжбы отнимают много времени и сил сотрудников объединенной дирекции, отметил ее руководитель, тем не менее претензионная работа будет завершена в полном объеме, сколько бы времени это ни потребовало.

- Хочу, чтобы все знали, мы вернем в собственность государства все до единого участка, изъятые по таким схемам, - сказал Андрей Бородин. - Потратим на это 10-15 лет, но вернем все до одного, чтобы никто не сомневался.

Сейчас установленные границы имеет только Ялтинский горнолесной заповедник. Определение границ трех других сухопутных заповедных территорий Крыма ведется и оно должно завершиться в этом году. До конца декабря границы всех заповедников Крыма должны быть поставлены на государственный кадастровый учет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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