В Омской области планируют отремонтировать 66 детских школ искусств

В школе искусств рабочего поселка Иловля, что в Волгоградской области, дождались нового пианино. Педагоги уже оценили качественный звук. Дети порадуются в сентябре.

Во многих школах искусств инструменты не обновляли десятилетиями. А теперь есть новенькие балалайки, пианино, гитары, аккордеоны и домры. Фото: Владимир Казионов

Подготовка к новому учебному году началась не только в общеобразовательных учреждениях, но и в детских школах искусств. Закупают новые музыкальные инструменты и учебные материалы, ремонтируют классы и здания.

Цели масштабные: в 2021 году будет обновлено 165 образовательных учреждений в сфере культуры. Это предусмотрено нацпроектом "Культура".

"Обновление инструментов для нас очень важно. Мы в провинции не очень избалованы таким, - поделилась эмоциями директор школы поселка Иловля Ника Никифорова. - У новых пианино и клавиши отзываются по-другому. Всегда считалось, что немецкие и японские инструменты лучше. Но наши тоже хороши. И по цене доступны. Нас радует, что фабрики снова начинают производить российские пианино".

Иловлинской школе искусств 50 лет. В ней занимаются 280 учеников. И до недавнего времени процентов 70 инструментов можно было списывать. Теперь совсем другое дело! А через три года ожидается и ремонт.

В Омской области в рамках нацпроекта "Культура" планируют капитально отремонтировать 66 детских школ искусств. Цена вопроса - 200 миллионов рублей.

Таких масштабов в регионе не было никогда. Только что после реконструкции распахнула двери школа искусств в Большеречье. В ближайшие дни таких же новоселий дети ждут еще в трех сельских районах. Тем более что и сюда привезли новые музыкальные инструменты.

Для 230 сельских ребят, которые учатся в пяти отделениях Детской школы искусств имени Цыбули, сразу открылись новые возможности. Педагоги тоже рады. "Каждое утро, когда иду на работу и вижу эту красоту, у меня душа поет", - призналась директор школы Наталья Наумова.

По данным регионального министерства культуры, в прошлом году 12 детских школ искусств получили 150 музыкальных инструментов и тысячу оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных классов, учебную литературу. Бюджетные затраты на все это составили 40 миллионов рублей.

"То, что было, и то, что есть, это небо и земля, - подтверждает выпускница сельской школы искусств, а теперь молодой педагог Мария Черникова. - Инструменты не обновлялись десятилетиями, а теперь у нас есть новенькие пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, оборудование. Для юных художников купили 30 мольбертов. А в моем классе появилась интерактивная доска, которая дает возможность вывести на экран слайды, фото, текст, видеоролики. Дети в восторге! Все горят желанием стать Чайковскими, Суриковыми, Хворостовскими".