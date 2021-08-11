В Сочи умер бывший председатель горисполкома Анатолий Удотов

В Сочи скончался председатель местного горисполкома Анатолий Иванович Удотов, который с 1977 по 1983 год возглавлял исполнительную власть города.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, во время работы Анатолия Ивановича в эксплуатацию были введены гостиничный комплекс "Дагомыс", концертный зал "Фестивальный", пансионаты "Нева", "Белые ночи", корпуса санаториев "Тихий Дон", "Заполярье", "Светлана", "Ставрополье", три блока торговой галереи на улице Навагинской, самый большой в СССР пляж "Маяк" на пять тысяч мест.

Также при нем появились уникальные очистные сооружения мощностью 260 тысяч кубометров в сутки, тепличный комбинат площадью 24 гектаров для круглогодичного снабжения отдыхающих и жителей курорта свежей плодоовощной продукцией, введены в эксплуатацию водоводы Головинка-Центр и Адлер-Центр. Кроме того, по инициативе Удотова было начато строительство здания аэровокзального комплекса "Адлер", введена в эксплуатацию система эстакад и тоннелей на трассе в Адлер.

- Уход из жизни Анатолия Ивановича - невосполнимая утрата для нашего города, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - За шесть лет его руководства в Сочи произошли знаковые преобразования, кардинально улучшившие состояние дел в различных сферах жизни нашего города. При нем появился целый ряд объектов, сформировавших современный облик курорта. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.

Анатолию Ивановичу Удотову было 84 года. Как рассказали в мэрии, он награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета, пятью медалями, знаком отличия "За безупречную службу городу Сочи", знаками почета "За многолетний труд на благо олимпийского Сочи" и "Признание и почет сочинцев".