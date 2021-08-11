Во сколько обойдется сплав по Дону на плоту

К августу Дон сильно обмелел, и до судоходного участка пришлось добираться 500 километров по суше. Близ Волгограда река некоторое время течет назад, описывая 50-километровую дугу от хутора Мелоклетский до станицы Новогригорьевская. Это и был мой маршрут. К берегу был причален плот: сваренная из металлического профиля платформа 6 х 12 метров на трех десятках пустых 200-литровых бочек. На дощатой палубе - четыре двухместные палатки, стол человек на восемь, мангал с поленницей дров. Узкая лестница вела на верхнюю палубу, где стояли шезлонги, колыхался на слабом ветру триколор. Там же - солнечная батарея, питающая автомобильный аккумулятор. От него через адаптер можно заряжать гаджеты.
Впрочем, толку от них на реке мало - сети нет почти нигде. Но в том и прелесть. Когда ты один на один с собой и рекой. Мимо медленно проплывают меловые горы, не изменившиеся со времен Ледникового периода. Тишину нарушают лишь редкие моторки, крики птиц да неумолчный стрекот сверчков по берегам. Вечером плот пристает к берегу, на зеркальную гладь большой реки падает румянец заката, на синеющем небе появляются первые звезды.
- Обязательно поднимитесь ночью на верхнюю палубу, - посоветовал основатель фирмы "Донплот" Александр Макаров. Я поднялся и обомлел. Такого звездного неба не увидишь ни на одном морском курорте. Пролежал в шезлонге, глядя вверх, больше часа.
Просыпаешься на реке рано: часов в шесть пройдет моторка, волна от нее гулко ударит в пустые бочки. День бесконечен: кажется, пора обедать, а на часах 10. Это называется "речное время". При этом не скучно: можно купаться, ловить рыбу и загорать, учиться речному делу. Я освоил забрасывание ведра на веревке в воду так, чтобы оно набиралось полное. Секрет в том, чтобы кидать его дном вверх. "Только не надо надевать шкерт на руку. Ведро может зацепиться за корягу и выдернуть вас за борт", - предупредил Макаров.
В 7.30 уже жарко. Спасение одно - купание. Как-то я спустился в воду посреди реки... и встал на дно. Шкипер заволновался и повел плот в сторону - для этого на носу и корме есть здоровенные весла. "Дон очень сильно обмелел, - вздыхает Макаров. - Под Воронежем есть понтонный мост. Из-за низкого уровня воды он лег на дно, развести его невозможно. Плот там не пройдет. Сколько мы ни обращались с просьбой почистить и углубить дно, никому нет до этого дела. При этом воронежское управление по туризму каждый год зовет меня на выставки: "Вы наш самый интересный маршрут".
Ночью то и дело раздаются гулкие всплески - играет крупная рыба. Рыбалка с плота - отдельная песня, многие только ради нее и отправляются в плавание. Туристам рассказывают, как управлять плотом, сниматься с мелей. Обучают бережному отношению к природе. И надо быть готовым к полевой жизни: сон в палатке, вместо душа река, а туалет на берегу в кустах. Но любителей отдыха на плоту все это не останавливает. География туристов обширная - от Риги до Хабаровска.
Что взять с собой
На сплав надо собираться почти как в поход. Палатка и "пенка" не понадобятся (есть матрац), спальный мешок и надувная подушка - обязательно. Дождевик - погода на реке меняется мгновенно. Аптечку, средство от комаров и солнцезащитный крем. Запасной комплект одежды мне пригодился, когда, пытаясь высадиться на безобидный с виду берег, я по пояс провалился в ил.
Чего не надо делать:
- Лезть в воду пьяным.
- Нырять, не проверив глубину.
- Купаться в грозу и мешать окружающим.
Речная арифметика
- 1. Дорога к сплаву и обратно (бензин, платные дороги, кофе и гуляш в кафе для дальнобойщиков) - 8144,65 рубля.
- 2. Съестные припасы - 1285 рублей.
- 3. Аренда плота на трое суток - 90 тысяч рублей.
- 4. Услуги шкипера - 9 тысяч.
- Итого: 108 429,65 рубля. Дорого? Но если разделить на восемь человек - не так страшно.
Что понравилось
- Это особенное приключение вдали от житейской суеты.
- Не требует физических усилий и свободный график.
- Прекрасное послевкусие.
Что не понравилось
- Слишком быстро закончилось.
- Туалет в береговых кустах.
- Я забыл дома подушку.