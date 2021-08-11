Во сколько обойдется сплав по Дону на плоту

Спустившись на плоту по Дону, корреспондент "РГ"-Недели испытал редкое для горожанина чувство отрешенности от житейской суеты. Полюбовался пейзажами Ледникового периода и вернулся домой довольный и недовольный одновременно. Довольный оттого, что это было волшебно. Недовольный, потому что все закончилось.

К августу Дон сильно обмелел, и до судоходного участка пришлось добираться 500 километров по суше. Близ Волгограда река некоторое время течет назад, описывая 50-километровую дугу от хутора Мелоклетский до станицы Новогригорьевская. Это и был мой маршрут. К берегу был причален плот: сваренная из металлического профиля платформа 6 х 12 метров на трех десятках пустых 200-литровых бочек. На дощатой палубе - четыре двухместные палатки, стол человек на восемь, мангал с поленницей дров. Узкая лестница вела на верхнюю палубу, где стояли шезлонги, колыхался на слабом ветру триколор. Там же - солнечная батарея, питающая автомобильный аккумулятор. От него через адаптер можно заряжать гаджеты.

Впрочем, толку от них на реке мало - сети нет почти нигде. Но в том и прелесть. Когда ты один на один с собой и рекой. Мимо медленно проплывают меловые горы, не изменившиеся со времен Ледникового периода. Тишину нарушают лишь редкие моторки, крики птиц да неумолчный стрекот сверчков по берегам. Вечером плот пристает к берегу, на зеркальную гладь большой реки падает румянец заката, на синеющем небе появляются первые звезды.

За полчаса мы сняли трех сазанов: огромного, кило на десять, и двух помельче. Фото: Антон Валагин

- Обязательно поднимитесь ночью на верхнюю палубу, - посоветовал основатель фирмы "Донплот" Александр Макаров. Я поднялся и обомлел. Такого звездного неба не увидишь ни на одном морском курорте. Пролежал в шезлонге, глядя вверх, больше часа.

Просыпаешься на реке рано: часов в шесть пройдет моторка, волна от нее гулко ударит в пустые бочки. День бесконечен: кажется, пора обедать, а на часах 10. Это называется "речное время". При этом не скучно: можно купаться, ловить рыбу и загорать, учиться речному делу. Я освоил забрасывание ведра на веревке в воду так, чтобы оно набиралось полное. Секрет в том, чтобы кидать его дном вверх. "Только не надо надевать шкерт на руку. Ведро может зацепиться за корягу и выдернуть вас за борт", - предупредил Макаров.

Плот - металлическая платформа на трех десятках пустых 200-литровых бочек. Фото: Донплот

В 7.30 уже жарко. Спасение одно - купание. Как-то я спустился в воду посреди реки... и встал на дно. Шкипер заволновался и повел плот в сторону - для этого на носу и корме есть здоровенные весла. "Дон очень сильно обмелел, - вздыхает Макаров. - Под Воронежем есть понтонный мост. Из-за низкого уровня воды он лег на дно, развести его невозможно. Плот там не пройдет. Сколько мы ни обращались с просьбой почистить и углубить дно, никому нет до этого дела. При этом воронежское управление по туризму каждый год зовет меня на выставки: "Вы наш самый интересный маршрут".

Ночью то и дело раздаются гулкие всплески - играет крупная рыба. Рыбалка с плота - отдельная песня, многие только ради нее и отправляются в плавание. Туристам рассказывают, как управлять плотом, сниматься с мелей. Обучают бережному отношению к природе. И надо быть готовым к полевой жизни: сон в палатке, вместо душа река, а туалет на берегу в кустах. Но любителей отдыха на плоту все это не останавливает. География туристов обширная - от Риги до Хабаровска.

Проверено: река кормит. Фото: Антон Валагин

В блокнот

Что взять с собой

На сплав надо собираться почти как в поход. Палатка и "пенка" не понадобятся (есть матрац), спальный мешок и надувная подушка - обязательно. Дождевик - погода на реке меняется мгновенно. Аптечку, средство от комаров и солнцезащитный крем. Запасной комплект одежды мне пригодился, когда, пытаясь высадиться на безобидный с виду берег, я по пояс провалился в ил.

Чего не надо делать:

Лезть в воду пьяным.

Нырять, не проверив глубину.

Купаться в грозу и мешать окружающим.

Речная арифметика

1. Дорога к сплаву и обратно (бензин, платные дороги, кофе и гуляш в кафе для дальнобойщиков) - 8144,65 рубля.

2. Съестные припасы - 1285 рублей.

3. Аренда плота на трое суток - 90 тысяч рублей.

4. Услуги шкипера - 9 тысяч.

Итого: 108 429,65 рубля. Дорого? Но если разделить на восемь человек - не так страшно.

Что понравилось

Это особенное приключение вдали от житейской суеты.

Не требует физических усилий и свободный график.

Прекрасное послевкусие.

Что не понравилось