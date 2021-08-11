Проекты уральских промышленников заинтересовали нефтегазовую отрасль

Продукция отечественных производителей оборудования для ТЭК не уступает импортной по качеству, однако объемов выпуска, элементной базы внутри страны пока не хватает для технологической независимости нефтегазовой отрасли от зарубежных поставщиков. "РГ" оценила, как идет импортозамещение на рынке.

По данным минпромторга, завоз продукции нефтегазового машиностроения из-за границы за последние пять лет снизился с 60 до 43 процентов, но все равно этого недостаточно, чтобы отечественный производитель чувствовал, что он в приоритете при заключении контрактов. Чтобы поддержать предприятия, в декабре 2020 года правительство РФ выпустило постановление № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения". В частности, по буровым установкам в 2021 году она должна составлять не менее 80 процентов, а в 2023-м и далее - не менее 88. Кроме того, власти в ноябре 2020 года ввели компенсацию за замену буровых по своеобразной системе trade-in: списывая старую, компании ТЭК получали невозвратную субсидию в размере 20-25 процентов от цены новой, российской сборки. Сумма доходила до 150 миллионов рублей. Льгота действовала лишь до конца года, но даже за такой короткий отрезок времени показала свою востребованность. Четыре компании закупили шесть буровых тяжелого класса. Общий объем субсидий превысил 587 миллионов рублей. Известно, что сейчас в минпромторге обсуждают продление программы до 2024 года.

- Новые решения, которые применяют наши производители, начинают приковывать к себе внимание нефтегазовых корпораций. Но закупать иностранное сырье, скажем металл, все равно приходится. Это связано с тем, что местные предприятия иногда уступают по сочетанию "цена-качество", а отдельные материалы не производят у нас в стране, - отмечают в пресс-службе инжиниринговой компании "Реиннольц", которая внедряет автоматизированную систему водоподготовки и термического обессоливания вместо обратного осмоса.

Другие производители, напротив, уверены, что в нынешней экономической ситуации стоимость отечественного оборудования ниже. Ограничение лишь в том, готов ли поставщик удовлетворить технические требования, которые предъявляет рынок к инновационному оборудованию.

Зачастую оно рождается в кооперации с малым и средним бизнесом. Например, в 2016 году прошли испытания опытные образцы системы очистки бурового раствора, изготовленные по техзаданию "Уралмаш Холдинга".

Помимо высокой стоимости сырья и отсутствия комплектаторов, производители продукции сталкиваются с дефицитом промплощадок

- Тогда мы начали комплектовать буровые еще одной отечественной разработкой: электродвигателями для приводов главных исполнительных механизмов. Затем партнеры освоили производство кабельной продукции, электроники для систем управления. В результате доля импортных комплектующих в наших установках упала с 60 до 5 процентов к 2018 году, - делятся опытом в пресс-службе предприятия.

В распределительных подстанциях до 500 кВ "под ключ", которые создает Группа СВЭЛ, коэффициент импортозамещения достиг уже 80 процентов. Это отвечает требованиям времени: сегодня для объектов ветроэнергетики норма по использованию российских комплектующих составляет 60 процентов и выше. Благодаря этому продукцию активнее заказывают у аттестованных производителей в регионе.

- Мы увеличиваем мощности по основным группам продуктов. Они вполне конкурентоспособны с зарубежными. В том числе осваиваем новую технику, чтобы увеличить использование своего оборудования в комплексных решениях, - комментирует руководитель направления продвижения распределительных трансформаторов Алексей Миляев.

С какими еще препятствиями, кроме цены сырья, сталкивается импортозамещение? С дефицитом производственных площадок и дороговизной обрабатывающих станков. К примеру, завод бурового инструмента "Геобурмаш" с 2010 года совершил уже четыре переезда. Теперь он находится в поселке Верхние Серги, а продукцию поставляет по всей стране. Ее используют не для бурения, а для инженерных изысканий на месте строительства магистралей, мостов, зданий и т. д.

- В областном фонде поддержки предпринимательства нам помогли обновить технику: на заем мы купили станки с ЧПУ. Выбор пал на зарубежные аналоги - российские выходили дороже. Конечно, отечественная линейка имеет преимущество: она легче в обслуживании, ведь вся техническая база под рукой и опытные кадры, но малый бизнес не всегда может ее приобрести, - поясняет директор предприятия Валентин Зимин.

После запуска станков объем производства вырос вчетверо, годовой план выполнили за полгода.

Большинство опрошенных "РГ" промпредприятий уже адаптировали свою продукцию к "цифре". Правда, нефтяников пугает, что российские и иностранные устройства могут работать на разном программном обеспечении. Выход просматривается один: разрабатывать собственные интегрирующие продукты. Так, в "Уралмаш НГО Холдинге" уже создали и опробовали свою интеллектуальную систему для управления буровой установкой. Это программно-аппаратный комплекс, который повышает эффективность строительства скважин. В "Реиннольц" считают, что иметь российское ПО так же важно, как доступ к зарубежному. Их комбинация позволит продукции конкурировать на рынке и выйти на экспорт. В Группе СВЭЛ добавляют: по мере укрепления нормативной базы цифровизация станет гигиеническим фактором отрасли. Ее задача - обеспечить не только технологический прорыв, но и кибербезопасность производства.