Свердловские детсады потратят гранты на закупку 3D-техники и роботов

Более трех с половиной миллионов рублей получат из бюджета Свердловской области детские сады для реализации проектов ранней профориентации дошколят по инновационным технологиям.

Десять дошкольных учреждений победили нынешним летом в конкурсе, который проводился в рамках региональной программы "Уральская инженерная школа". Каждому выделен грант в размере 360 тысяч рублей на приобретение гаджетов и осуществление задумок.

Приоритеты воспитатели выбирают разные, как в выборе профессий, с которыми будут знакомить малышей, так и в техническом оснащении. Наибольшим спросом на Среднем Урале пользуются 3D-оборудование и робототехника, помогающие развивать объемное мышление и конструкторские навыки. Даже песочницы сейчас могут быть интерактивными и помогать творческому развитию.

В детском саду № 5 "Жемчужина" города Березовского о победе в конкурсе узнали недавно, но рассчитывают уже с сентября проводить занятия с инновационными игрушками.

- Мы познакомили ребят с возможностями конструктора, который закупим на грант. У него 30 модификаций. Больше всего мальчишкам понравилось, что можно собирать реальную технику, к примеру мусоровоз или снегоуборочную машину, и управлять ими при помощи специальной программы. Робот покажет, как раздельно собирать отходы, ну а мы поясним, какую пользу это может принести, - рассказала "РГ" старший воспитатель "Жемчужины" Наталья Михалева.

Инженерные навыки прививают даже двухлеткам: для младших групп закупают электромеханические конструкторы, позволяющие строить дома с окнами

Конструкторское направление в дошкольном учреждении развивали давно. Сейчас новый этап - роботизация. Впервые через компьютерную программу дети будут оживлять творения своих рук. Профессиональные навыки станут доступны даже малышам. Для младших групп закупают электромеханический конструктор, позволяющий строить дома с окнами и дверями.

- Дочка каждый вечер рассказывает, какая завтра будет погода и откуда ветер дует,- поделилась мама пятилетней Лиды из Ревды.

Метеоплощадка в детском саду № 34 появилась осенью прошлого года и стала любимым местом занятий для старших групп. Изучая простейшие приборы, фиксирующие направление ветра или количество осадков, дети учатся мониторить климат родных мест.

- Хотелось бы и метеозонд запускать, но это пока только перспектива, - признались воспитатели.

Чтобы расширить природную тематику, рядом с метеостанцией обустроили теплицу, где малыши учатся выращивать экологически чистый продукт - зелень к столу.

К слову, в дошкольном учреждении № 39 города Березовского на выделенный в прошлом году грант открыли собственный музей, где одна из экспозиций посвящена градообразующему золотодобывающему предприятию. Ребята встречаются с шахтерами и узнают, как добывают благородный металл. Детский сад № 35 города Асбеста участвует в "Уральской инженерной школе" с 2017 года. И здесь давно перешли от игр к делу: первой победы команда воспитанников удостоилась за театрализованное представление профессии будущего "Проектировщик инфраструктуры "Умного дома".

Справка "РГ"

Проект "Уральская инженерная школа" действует шесть лет. Он включает множество направлений, связанных с профориентацией детей и подростков. С 2016 по 2020 год в его реализацию из бюджетов разного уровня было вложено более пяти миллиардов рублей, в 2021-м объем финансирования составит чуть менее 404 миллионов. За время действия проекта не менее трех сотен детских садов региона представили на конкурс свои проекты по профориентации. Примерно полсотни уже получили поддержку и сумели реализовать неординарные идеи.