Умер основатель фонда памяти группы Дятлова

Юрий Кунцевич, более 20 лет руководивший фондом памяти таинственно погибших на перевале туристов-дятловцев, скончался в Екатеринбурге. По предварительным данным - из-за коронавирусной инфекции.

Как передает KP.RU со ссылкой на Наталью Варсегову, лично знавшую активиста, первого августа он в составе группы отправился в традиционную экспедицию на перевал, но в походе начал жаловаться на больное колено, и по приезду в Екатеринбург обратился в больницу. Издание сообщает, что у Кунцевича было поражено 40 процентов легких. Во вторник состояние его, казалось, улучшилось, но затем ему резко стало хуже, и минувшим утром Юрий Константинович скончался.

Кунцевич не просто руководил фондом памяти - он на протяжении многих лет собирал информацию о том, что на самом деле случилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала, где организовала стоянку группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Юрий Константинович был, бесспорно, признанным экспертом в этой области: даже спустя десятки лет обсуждаются различные версии внезапной и необычной смерти участников лыжного похода.