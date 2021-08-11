Новости

Беларусь потребовала от Бельгии расследовать поджог здания посольства 14:07
В Минстрое заявили о планах ликвидировать все долгострои в 2024 году 13:59
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО 13:58
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования 13:56
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота" 13:55
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси 13:55
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя 13:52
В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана 13:52
Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе 13:51
Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии 13:49
Умер основатель фонда памяти группы Дятлова 13:32
Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете 13:11
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов 13:05
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов" 13:05
Донские палеонтологи нашли кости среднеплейстоценового носорога 12:51
Забравшейся на дерево с арбалетом женщине дали 6 суток ареста 12:50
Выдавать кредиты гражданам предложили по трем документам 12:48
Завершено расследование дела о растрате бюджетных средств в ВК "Омичка" 12:47
Памфилова: Более половины членов избиркомов привились от COVID-19 12:43
Участникам массовых протестов в Вильнюсе грозит лишение свободы 12:43
Льготные кредиты под ИЖС будут выдаваться под участки с коммуникациями 12:18
ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Думу 16 августа 12:01
Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн 11:55
В Беларуси утвердили эскиз памятного знака героически погибшим летчикам 11:54
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 13:32
Рубрика: Общество

Умер основатель фонда памяти группы Дятлова

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Юрий Кунцевич, более 20 лет руководивший фондом памяти таинственно погибших на перевале туристов-дятловцев, скончался в Екатеринбурге. По предварительным данным - из-за коронавирусной инфекции.

Как передает KP.RU со ссылкой на Наталью Варсегову, лично знавшую активиста, первого августа он в составе группы отправился в традиционную экспедицию на перевал, но в походе начал жаловаться на больное колено, и по приезду в Екатеринбург обратился в больницу. Издание сообщает, что у Кунцевича было поражено 40 процентов легких. Во вторник состояние его, казалось, улучшилось, но затем ему резко стало хуже, и минувшим утром Юрий Константинович скончался.

Кунцевич не просто руководил фондом памяти - он на протяжении многих лет собирал информацию о том, что на самом деле случилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала, где организовала стоянку группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Юрий Константинович был, бесспорно, признанным экспертом в этой области: даже спустя десятки лет обсуждаются различные версии внезапной и необычной смерти участников лыжного похода.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Тайны перевала Дятлова

Главное сегодня

Эксперт оценил опасность для России штамма "йота"
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения