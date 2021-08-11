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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге экс-замглавы СК и бывшего зампрокурора приговорили за взятку

Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
В Ленинском районном суде города Екатеринбурга вынесли приговор по делу о взятке высокопоставленным представителям правоохранительных органов экс-заместителю главы следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову.

В 2019 году бизнесмен Виталий Трухин пытался выкупить у своего компаньона Александра Пятышева металлургический завод в городе Сысерти. После отказа угрожал воздействовать на бывшего партнера с помощью правоохранительных органов. А затем от угроз решил перейти к делу и обратился к адвокату Владиславу Вострецову, в прошлом сотруднику Следственного комитета, чтобы возобновить дело о хищении Пятышевым активов предприятия. Тот "позвал на помощь" заместителя главы Следственного управления СК РФ по региону Михаила Бусылко, а он, в свою очередь, заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова. За свои "услуги", по данным следствия, они запросили с Трухина примерно 2 миллиона рублей.

Бывшему главе Росимущества Кубани дали восемь лет колонии

Между тем в ходе судебного процесса признавать свою вину фигуранты дела никак не хотели. В частности, Михаил Бусылко постоянно утверждал: "Должностные полномочия по делу Пятышева я не использовал, денег ни от кого не получал и никому их не давал".

Но суд счел его вину доказанной и приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима и лишил его звания полковника юстиции. Экс-заместитель прокурора Дмитрий Чуличков осужден на девять лет колонии.

Ну а самый большой срок - девять с половиной лет- получил адвокат Вострецов, который выступал посредником при передаче взятки.

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