В Екатеринбурге экс-замглавы СК и бывшего зампрокурора приговорили за взятку

В Ленинском районном суде города Екатеринбурга вынесли приговор по делу о взятке высокопоставленным представителям правоохранительных органов экс-заместителю главы следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову.

В 2019 году бизнесмен Виталий Трухин пытался выкупить у своего компаньона Александра Пятышева металлургический завод в городе Сысерти. После отказа угрожал воздействовать на бывшего партнера с помощью правоохранительных органов. А затем от угроз решил перейти к делу и обратился к адвокату Владиславу Вострецову, в прошлом сотруднику Следственного комитета, чтобы возобновить дело о хищении Пятышевым активов предприятия. Тот "позвал на помощь" заместителя главы Следственного управления СК РФ по региону Михаила Бусылко, а он, в свою очередь, заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова. За свои "услуги", по данным следствия, они запросили с Трухина примерно 2 миллиона рублей.

Между тем в ходе судебного процесса признавать свою вину фигуранты дела никак не хотели. В частности, Михаил Бусылко постоянно утверждал: "Должностные полномочия по делу Пятышева я не использовал, денег ни от кого не получал и никому их не давал".

Но суд счел его вину доказанной и приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима и лишил его звания полковника юстиции. Экс-заместитель прокурора Дмитрий Чуличков осужден на девять лет колонии.

Ну а самый большой срок - девять с половиной лет- получил адвокат Вострецов, который выступал посредником при передаче взятки.