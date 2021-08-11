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Рубрика: Культура

В Екатеринбурге на памятнике архитектуры установили шкалу "здоровья"

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 182(8533)
В рамках международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на крыше одного из старых домов появился индикатор жизни, знакомый многим по компьютерным играм. Обычно он горит зеленым, когда у персонажа все в порядке, оранжевым, когда состояние ухудшается, и красным при риске смерти.
Индикатор, установленный на крыше, напоминает элемент компьютерных игр. Фото: Татьяна Андреева/РГ Индикатор, установленный на крыше, напоминает элемент компьютерных игр. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Индикатор, установленный на крыше, напоминает элемент компьютерных игр. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы испытываем трогательные чувства к городу и сделали проект про жизнь одного небольшого здания, мимо которого часто ходим. Может быть, так у нас получится вызвать интерес и нежное отношение к архитектуре, - рассказали члены команды Hot Singles in Your Area.

Фото: kinopoisk.ru
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Пока световая панель, измеряющая "здоровье" объекта на Первомайской, 1ж светится зелеными огоньками, шкала заполнена на 60 процентов. Поскольку она интерактивная, будет меняться вслед за состоянием здания: отвалилась штукатурка - минус одно деление, отремонтировали пробоину - плюс одно.

Проект реализован при поддержке девелопера Брусника, который занимается реновацией исторического комплекса на набережной Исети.

- Относительно реставрации памятников существуют разные мнения. Часть экспертов рассматривает архитектурное наследие как вещь в себе, оставляя за скобками изменения, произошедшие в городской ткани и потребностях людей. Мы же полагаем, что эти факторы обязательно нужно учитывать. Иначе дать ему вторую жизнь не удастся, - комментируют в компании. - Об объектах культуры нужно рассказывать через соприкосновение с ними, а не через картинки в этнографических книгах.

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