В Екатеринбурге на памятнике архитектуры установили шкалу "здоровья"

В рамках международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на крыше одного из старых домов появился индикатор жизни, знакомый многим по компьютерным играм. Обычно он горит зеленым, когда у персонажа все в порядке, оранжевым, когда состояние ухудшается, и красным при риске смерти.

- Мы испытываем трогательные чувства к городу и сделали проект про жизнь одного небольшого здания, мимо которого часто ходим. Может быть, так у нас получится вызвать интерес и нежное отношение к архитектуре, - рассказали члены команды Hot Singles in Your Area.

Пока световая панель, измеряющая "здоровье" объекта на Первомайской, 1ж светится зелеными огоньками, шкала заполнена на 60 процентов. Поскольку она интерактивная, будет меняться вслед за состоянием здания: отвалилась штукатурка - минус одно деление, отремонтировали пробоину - плюс одно.

Проект реализован при поддержке девелопера Брусника, который занимается реновацией исторического комплекса на набережной Исети.

- Относительно реставрации памятников существуют разные мнения. Часть экспертов рассматривает архитектурное наследие как вещь в себе, оставляя за скобками изменения, произошедшие в городской ткани и потребностях людей. Мы же полагаем, что эти факторы обязательно нужно учитывать. Иначе дать ему вторую жизнь не удастся, - комментируют в компании. - Об объектах культуры нужно рассказывать через соприкосновение с ними, а не через картинки в этнографических книгах.