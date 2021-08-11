Врач рассказал, какой процент уральцев заболел COVID-19 после прививки

Новости

Льготные кредиты под ИЖС будут выдаваться под участки с коммуникациями 12:18
ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Думу 16 августа 12:01
Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн 11:55
В Беларуси утвердили эскиз памятного знака героически погибшим летчикам 11:54
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре 11:37
Комиссия Совфеда проведет встречу с дипломатами стран ОБСЕ перед выборами 11:36
В Москве изъяли 800 единиц незарегистрированных лекарств 11:36
Оперштаб: В Москве выявлено 2 076 новых случаев COVID-19 11:25
Ростуризм отобрал банки для льготного кредитования отельеров 11:23
Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей 11:23
Белорусские пилоты примут участие в конкурсе "Авиадартс" в Рязани 11:19
Росприроднадзор предупредил об угрозах для минеральных источников на Кавказе 11:16
Сенатор прокомментировал идею дарить дизайнерские маски за прививку 11:10
В Симферополе сняли запрет на работу фудкортов 11:09
Проект изменений в Конституцию Беларуси внесут президенту до 1 сентября 11:05
Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку 10:42
Тренер "Спартака" Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном 10:32
Умер член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии Тони Эспозито 10:25
Разработчики "Спутник V" назвали главное преимущество вакцинированных 10:20
Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт" 10:12
Юрист рассказала, из-за какого слова можно лишиться наследства 10:06
Мурашко заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V" 09:56
Мошенник выманил у москвички 6,7 млн руб. за оборудование для биткоинов 09:53
На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками 09:45
МЧС отправило в Якутию второй борт со спасателями 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 12:02
Рубрика: Общество

Врач рассказал, какой процент уральцев заболел COVID-19 после прививки

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
В Свердловской области 29,8 процента взрослого населения (около миллиона человек) привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 24,6 процента - вторым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал журналистам главврач екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, заболевает COVID-19 после вакцинации не более одного процента привитых. При этом, люди не гибнут из-за тяжелого течения болезни, а переносят ее в легкой форме. По его словам, любая вакцина не защищает на сто процентов от инфекции, всегда есть определенный процент людей, организм которых не реагирует на прививку. Он отметил, что эффективность вакцинации от коронавируса оценивается по второму компоненту.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сколько человек заболели в регионах России после прививки от ковида

- В Свердловской области заболеваемость, как и по всей России, остается на высоком уровне, - говорит Александр Харитонов. - В последнее время мы наблюдаем небольшую стабилизацию числа пациентов, но пока без тенденции к снижению. В третью волну стало больше молодых людей, но основной процент заболевших - в возрасте от 40 до 60 лет. Среди пациентов и дети и молодые люди от 20 до 40 лет. Также стало больше подхвативших COVID-19 беременных, которые попадают в стационары и даже в реанимацию. Пациентов старше 60 лет достаточно много.

В регионе сегодня есть вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ковивак" и "ЭпиВакКорона" поступали в небольших количествах и сейчас практически отсутствуют в медицинских организациях. Во всех больницах, где есть прививочные кабинеты, организована вакцинация. Действуют также мобильные пункты, в некоторых торговых центрах работает электронная очередь.

"Спутником Лайт" можно прививаться всем людям в возрасте от 18 до 60 лет. Решение о вакцинации принимает лечащий врач или сам человек, вне зависимости от наличия антител. Харитонов порекомендовал использовать именно "Спутник Лайт" для массового применения в коллективах, например, в студенческих. Кстати, по данным врача, 25 тысяч работников сферы образования уже привиты от коронавируса (это 80 процентов от общего числа специалистов). Ожидается, что к началу нового учебного года вакцинируются все преподаватели и воспитатели.

В регион поступает одинаковое количество компонентов вакцины, поэтому нужно стараться ставить оба в одном населенном пункте, а лучше - в одной клинике. В противном случае придется ждать, когда от второго компонента кто-то откажется. Больница должна занести ожидающих пациентов в список и оповестить о появлении "лишнего" укола.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Врач рассказала, сколько длится острый период COVID-19

- У нас не создан до сих пор барьер передачи вируса от зараженного человека к не привитому. Поэтому люди будут болеть, пока не появится хорошая иммунная прослойка. Для этого нужно достичь показателя в 60 процентов привитого взрослого населения (а если не прививать подростков, то - 80 процентов), - пояснил Харитонов.

Зачастую после вакцинации люди начинают думать, что они полностью защищены от COVID-19, поэтому могут не держать дистанцию и не носить маски. Это не так. Переносчиком болезни может быть любой человек, даже здоровый, поэтому соблюдать меры предосторожности необходимо всем до конца пандемии.

Эксперт отметил, что не стоит искать медотвод от вакцинации, поскольку список реальных противопоказаний к прививке крайне мал (например, кормление малыша грудью является таковым, соответствующую справку выдает педиатр).

QR-код может получить только официально переболевший человек или привитый. При легких формах заболевания иммунитет нестойкий, человеку, перенесшему заболевание легко или бессимптомно, тоже необходимо привиться.

Кстати, в конце августа ожидают появление вакцины от гриппа, и тогда же начнется вакцинация. Харитонов напомнил, что временной промежуток между прививками - один месяц.

Между тем

В Свердловской области за последние сутки выявлен еще 521 случай заболевания (с начала пандемии 113 132 заболевших). Выздоровели 458 человек, всего с коронавирусом справились 104 829 человек. За сутки погибли 25 пациентов, жертвами вируса за все время стали 4602 жителя Среднего Урала.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2"
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения