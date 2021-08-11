Врач рассказал, какой процент уральцев заболел COVID-19 после прививки

В Свердловской области 29,8 процента взрослого населения (около миллиона человек) привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 24,6 процента - вторым.

Как рассказал журналистам главврач екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, заболевает COVID-19 после вакцинации не более одного процента привитых. При этом, люди не гибнут из-за тяжелого течения болезни, а переносят ее в легкой форме. По его словам, любая вакцина не защищает на сто процентов от инфекции, всегда есть определенный процент людей, организм которых не реагирует на прививку. Он отметил, что эффективность вакцинации от коронавируса оценивается по второму компоненту.

- В Свердловской области заболеваемость, как и по всей России, остается на высоком уровне, - говорит Александр Харитонов. - В последнее время мы наблюдаем небольшую стабилизацию числа пациентов, но пока без тенденции к снижению. В третью волну стало больше молодых людей, но основной процент заболевших - в возрасте от 40 до 60 лет. Среди пациентов и дети и молодые люди от 20 до 40 лет. Также стало больше подхвативших COVID-19 беременных, которые попадают в стационары и даже в реанимацию. Пациентов старше 60 лет достаточно много.

В регионе сегодня есть вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ковивак" и "ЭпиВакКорона" поступали в небольших количествах и сейчас практически отсутствуют в медицинских организациях. Во всех больницах, где есть прививочные кабинеты, организована вакцинация. Действуют также мобильные пункты, в некоторых торговых центрах работает электронная очередь.

"Спутником Лайт" можно прививаться всем людям в возрасте от 18 до 60 лет. Решение о вакцинации принимает лечащий врач или сам человек, вне зависимости от наличия антител. Харитонов порекомендовал использовать именно "Спутник Лайт" для массового применения в коллективах, например, в студенческих. Кстати, по данным врача, 25 тысяч работников сферы образования уже привиты от коронавируса (это 80 процентов от общего числа специалистов). Ожидается, что к началу нового учебного года вакцинируются все преподаватели и воспитатели.

В регион поступает одинаковое количество компонентов вакцины, поэтому нужно стараться ставить оба в одном населенном пункте, а лучше - в одной клинике. В противном случае придется ждать, когда от второго компонента кто-то откажется. Больница должна занести ожидающих пациентов в список и оповестить о появлении "лишнего" укола.

- У нас не создан до сих пор барьер передачи вируса от зараженного человека к не привитому. Поэтому люди будут болеть, пока не появится хорошая иммунная прослойка. Для этого нужно достичь показателя в 60 процентов привитого взрослого населения (а если не прививать подростков, то - 80 процентов), - пояснил Харитонов.

Зачастую после вакцинации люди начинают думать, что они полностью защищены от COVID-19, поэтому могут не держать дистанцию и не носить маски. Это не так. Переносчиком болезни может быть любой человек, даже здоровый, поэтому соблюдать меры предосторожности необходимо всем до конца пандемии.

Эксперт отметил, что не стоит искать медотвод от вакцинации, поскольку список реальных противопоказаний к прививке крайне мал (например, кормление малыша грудью является таковым, соответствующую справку выдает педиатр).

QR-код может получить только официально переболевший человек или привитый. При легких формах заболевания иммунитет нестойкий, человеку, перенесшему заболевание легко или бессимптомно, тоже необходимо привиться.

Кстати, в конце августа ожидают появление вакцины от гриппа, и тогда же начнется вакцинация. Харитонов напомнил, что временной промежуток между прививками - один месяц.

Между тем

В Свердловской области за последние сутки выявлен еще 521 случай заболевания (с начала пандемии 113 132 заболевших). Выздоровели 458 человек, всего с коронавирусом справились 104 829 человек. За сутки погибли 25 пациентов, жертвами вируса за все время стали 4602 жителя Среднего Урала.