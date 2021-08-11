Роскачество проверило производителей школьной формы

Ежегодно перед 1 сентября Роскачество проверяет школьную форму, продающуюся в российских магазинах. К сожалению, производителей, выпускающих школьные вещи, в которых невозможно долго находиться, не становится меньше. Из года в год одни и те же фирмы выпускают одежду, небезопасную для здоровья детей.

Эксперты Роскачества советуют прежде всего обращать внимание на маркировку: в ней должно быть четко указано, для кого предназначено изделие. Фото: РИА Новости

Узнать названия компаний и брендов, являющихся злостными нарушителями, можно на сайте Роскачества. В ведомстве напоминают, что начиная с 2016 года на качество и безопасность уже тестировались блузки, юбки и сарафаны для девочек, брюки, пиджаки и рубашки для мальчиков.

Самые серьезные нарушения требований безопасности связаны прежде всего с такими показателями, как гигроскопичность и воздухопроницаемость. "Если ткань не будет впитывать влагу, отводить ее от тела, если школьная форма не дает телу дышать, то возникает эффект скафандра. Это может привести к раздражению кожи. Кроме того, у ребенка в такой одежде может повышаться утомляемость и снижаться внимание", - говорят эксперты Роскачества.

Высокая цена - не всегда признак качества товаров. Добротные детские вещи можно купить в диапазоне 800-1000 рублей. Как советуют в Роспотребнадзоре, одежда для школьника должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать комфортный микроклимат под одеждой.

Владелец швейной фабрики, занимающейся в том числе и пошивом одежды для школьников, Ольга Косец советует родителям не пренебрегать одеждой из вискозы. "Синтетические волокна - это продукты нефтяной переработки, а вискозные - это натуральные, - поясняет она. - Чаще всего вискоза изготавливается из древесины, точнее из сосны. Если в ткани соотношение полиэстера и вискозы 65% на 35%, такое полотно будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Поливискоза используется при производстве юбок, брюк, сарафанов, платьев, жилетов. Рубашки, сорочки, блузки должны быть из тканей либо с содержанием хлопка не менее 60%, либо из 100-процентной вискозы, возможно добавление эластана до 5%".

Одним словом, чем натуральнее вещь для ребенка - тем лучше. Но важный момент, на который стоит всегда обращать внимание: плотная ткань лучше держит форму, но хуже пропускает воздух. Поэтому нужно оценивать материал и смотреть, чтобы он не был слишком плотным.

Если школьная форма не дает телу "дышать", то это может привести к раздражению кожи

Для того чтобы найти самую качественную детскую одежду в магазинах, эксперты Роскачества советуют прежде всего обращать внимание на маркировку: в ней должно быть четко указано, для кого предназначено изделие. Маркерами служат указание возраста, слова "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая.

"Продукция, предназначенная для детей, должна быть сертифицирована по соответствующему техрегламенту. Это означает, что одежда соответствует более высоким требованиям в отличие от одежды для эпизодической носки. Ведь дети в ней проводят по несколько часов, а то и большую часть дня, учитывая современные школьные нагрузки", - добавляют в Роскачестве. Неприятный "химический" или слишком сильный запах - признак небезопасности изделия. В этом случае лучше отказаться от покупки.

Ранее аналитики подсчитали, что стоимость среднего "школьного набора" в первой половине июля составила 12 906 рублей (на 13% выше, чем в 2020 году). В частности, средний чек на школьную блузку для девочки или рубашку для мальчика составил 817 рублей (на 15% выше, чем в 2020 году). Средний чек на детские брюки для мальчика или юбку для девочки - 1081 рубль (на 4% выше, чем в 2020 году). Школьный рюкзак в среднем обходится в 1692 рубля. Дневник стоит 107 рублей. Набор тетрадей - 306 рублей.