Росприроднадзор измерит нефтяное пятно в Черном море

Измерять величину нефтяного пятна, распространяющегося в Черном море, будет Росприроднадзор. Такое поручение природоохранному ведомству дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Нефть вылилась в Черное море при залповом выбросе при погрузке греческого танкера Minerva Symphony еще 7 августа. ЧП произошло в шести километрах от берега. Сначала речь шла о том, что на поверхности образовалось нефтяное пятно площадью около 200 квадратных метров и что оно было локализовано. Но ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что нефть на самом деле распространилась на 80 квадратных километров Черного моря.

Росприроднадзору теперь предстоит проверить выводы ученых. Этому же ведомству Абрамченко поручила проконтролировать ход ликвидационных работ и восстановления водной среды. По данным ИКИ РАН, нефтяное пятно простирается от берега в открытое море на 19 километров.

Вместе с Росприроднадзором разбираться в причинах разлива нефти будут сотрудники Следственного комитета, которым передано уголовное дело, возбужденное по факту загрязнения морской среды.