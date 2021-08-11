Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры

Москва и Кишинев договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - уточнил Козак на брифинге.

В среду вице-премьер РФ прибыл в Кишинев с рабочим визитом, где встретился с президентом Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и другими представителями правительства.