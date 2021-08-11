Новости

В Москве автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими 21:42
За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:14
Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры 20:48
В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения 20:47
Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте 20:38
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:20
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 20:20
В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko 20:15
Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ 20:10
В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов" 20:05
Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма 20:03
Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины 19:49
В России подешевели овощи и фрукты 19:28
Звезда арабского кино Даляль Абдель Азиз умерла от COVID вслед за мужем 18:57
Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске 18:57
Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой 18:49
Французы объявили войну окуркам 18:43
Прокуратура Анапы начала проверку по факту заболевания детей в поезде 18:35
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода 18:31
Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина 18:25
На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым 18:20
Умерла дочь Альфреда Хичкока, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл 18:16
Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН 18:04
Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска 17:56
В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 20:48
Рубрика: Власть

Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры

Текст: Александр Саможнев

Москва и Кишинев договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду

МИД РФ: Москва с уважением относится к итогам выборов в Молдавии

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - уточнил Козак на брифинге.

В среду вице-премьер РФ прибыл в Кишинев с рабочим визитом, где встретился с президентом Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и другими представителями правительства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
СК предъявил Навальному новое обвинение
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации