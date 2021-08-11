Ростуризм отобрал банки для льготного кредитования отельеров

Ростуризм отобрал двадцать банков, в которых отельеры смогут взять льготный кредит под строительство или реконструкцию небольших гостиниц. Об этом говорится на сайте организации. Отмечается, что перечень банков будет опубликован после согласования с правительственной комиссией по развитию туризма до 31 августа 2021 года.

Льготные кредиты будут предоставляться по ставке 3-5%. Их размер может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей. Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели категории не менее "три звезды", а также санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет.

"Такая мера поддержки запускается впервые. Она позволит создать условия для инвесторов, чтобы отели строились там, где их не хватает", - пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Субсидии выделяются банкам из федерального бюджета, а также государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке в рамках этой программы.