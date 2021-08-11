Павел Сапотько: История и культура - локомотивы белорусско-российской интеграции

Исторические, культурные, межличностные связи жителей Беларуси и России постоянно в центре внимания Павла Сапотько, который до начала этого года занимал пост директора Национального исторического музея Республики Беларусь.

Сейчас он возглавляет Национальное агентство по туризму, что, впрочем, не мешает ему, как и ранее, преподавать в Белорусском государственном университете культуры и искусств. И, конечно же, генерировать новые идеи культурно-исторического взаимодействия в рамках Союзного государства.

Павел Михайлович, историко-культурное достояние - наверное, одна из самых главных тем, которые традиционно объединяют белорусов и россиян. Как изменился интерес к нему в последнее время?

Павел Сапотько: Пандемия посодействовала развитию поездок внутри страны. Люди активно посещают регионы, узнают о них что-то новое. Раньше ведь как было? В большинстве своем белорусы ограничивали свой "туристический набор" главными достопримечательностями страны: Мир, Несвиж, Брестская крепость, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Беловежская Пуща, Курган Славы, Линия Сталина, Хатынь и т. д. Безусловно, каждый должен посетить эти объекты - это наше наследие, историческая память, то, чем мы гордимся. А теперь турист убедился, что его внимания достойны и иные потрясающие места! Ведь насколько уникальны Музей народного творчества "Бездежский фартушок" в Дрогичинском районе, усадьба Святополк-Четвертинских в Желудке Щучинского района, Гольшанский замок, 450-летний дуб Королевы Боны Сфорцы и архаичные деревни в Пинском районе, Музей-усадьба Франтишка Богушевича "Кушляны" в Сморгонском районе, мемориальный комплекс защитникам Могилева "Буйничское поле"... Разрабатываются новые маршруты, включающие в себя посещение музейных экспозиций, центров народной культуры в деревнях, центров ремесел, домов культуры, где возрождаются технологии традиционных промыслов, памятников архитектуры, мемориальных комплексов. Вокруг знаковых объектов, кстати, все чаще появляются локальные туристические кольца, дестинации - туроператоры и экскурсоводы готовы удивлять путешественников, показывая, что не все культурно-историческое наследие уничтожено войнами, сохранился дух самобытности, а также ценности, которыми белорусы гордились всегда, - толерантность, межконфессиональный диалог, мирное межэтническое существование.

Тема Великой Отечественной войны не теряет своей актуальности. Популярна она и среди россиян, посещающих Беларусь...

Павел Сапотько: На территории нашей страны в последние годы приведены в идеальный вид многие воинские захоронения. А также созданы новые мемориальные комплексы - например, "Ола" в Светлогорском районе Гомельской области, потрясающее художественно-монументальное произведение. Это особенно важно на фоне того, что в международном информационном пространстве сегодня часто искажаются исторические факты. Не зарастет тропа к мемориальным комплексам "Катюша" в Орше, "Прорыв" в Ушачском районе, "Багратион" в Светлогорском, "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе... Надо активизировать потоки туристов, особенно молодежи, в такие места.

В Беларуси в последние годы приведены в идеальный порядок многие воинские захоронения

Беларусь вряд ли можно назвать страной замков - слишком много объектов в разные века было утрачено. Однако часть исторических мест сегодня переживает второе рождение. Какие объекты вскоре могут стать новыми точками притяжения для путешественников?

Павел Сапотько: На мой взгляд, Коссовский замок, а также Гольшанский, Любчанский, Кревский замки уже смело можно вводить в туристический оборот. Северная башня Гольшанского замка отреставрирована, проводятся работы по музеефикации. Кревский, Любчанский, Новогрудский замки тоже прошли определенные стадии работ. Ранее удалось восстановить и музеефицировать Лидский замок, дворец Тызенгауза в Поставах, усадьбу Огинского в Залесье. Сейчас проводятся восстановительные работы на таких объектах, как Старый замок в Гродно, дворцово-парковый ансамбль в Жиличах Кировского района, дворцовый комплекс в Святске Гродненского района, Успенский монастырь в Пустынках Мстиславского района, реставрируются потрясающие фрески в Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке... Большинство работ проводится за деньги государства, но есть объекты, которые передаются инвесторам: водяные мельницы, усадебно-парковые комплексы.

Какие темы, связанные с историей и культурой, сегодня находят, по вашему мнению, наиболее горячий отклик в сердцах белорусов и россиян?

Павел Сапотько: Тема патриотизма, как мне кажется, будет актуальная всегда, в том числе и в рамках Союзного государства. Вспомните открытый в прошлом году Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. Или развернутую в Брестской крепости постоянную экспозицию "Оборона Восточного форта". Безусловно, есть разные способы сближения городов и регионов наших стран (например, тема православия или тема белорусских и российских переселенцев на земли друг друга). Лично я в последнее время заинтересовался темой городов-побратимов. В наших странах ведь их около 90! На мой взгляд, практику общественной дипломатии нужно расширить, в том числе средствами культуры и туризма показывать тот пласт историко-культурного достояния, которым мы богаты. Кстати, в этом году отмечается 800-летие Нижнего Новгорода. Там издали очень хорошую книгу "Города-побратимы Нижнего Новгорода", человек ее открывает и видит карту гуманитарного сотрудничества с населенными пунктами в разных странах. По сути, это стимул для развития как минимум культурных и туристических связей.

У наших стран также хороший опыт организации мероприятий, посвященных памятным датам: от юбилея установления дипломатических отношений до юбилеев выдающихся деятелей культуры, значимых и для Беларуси, и для России. Надо развивать тему. Это могут быть совместные издания, выставки, научные исследования, программы перевода литературных произведений на наши и иностранные языки. Недавно я встречался с директором Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгием Василевичем - он рассказывал, как они готовятся к юбилею великого русского поэта. В марте разговаривал с директором Российского национального музея музыки Михаилом Брызгаловым - он представил целую концепцию празднования юбилея композитора Сергея Рахманинова. Почему бы и белорусам не присоединяться к подобным датам, как и россиянам - к празднованию юбилейных дат Беларуси?