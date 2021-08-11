Шойгу: Наша страна нуждается в защите

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, почему он служит Отечеству. По его словам, служить Отечеству и быть патриотом - это вещи неразделимые.

"Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я вот патриот своей страны. Нет, совсем не так - я считаю, что наша страна самая хорошая. И считаю, что наша страна нуждается в защите", - заявил министр в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

Он добавил, что выступает за уважительное отношение к старшим поколениям. "Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, каким оно было на протяжении 100 или 200 лет. А не такое, какое оно есть в каких-то других странах. То, что мы наблюдаем, когда уже смешалось все, и никто не может понять - за что и за какие ценности", - отметил министр обороны.

В качестве примера истинного патриота России Шойгу привел всемирно известного виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. "Когда я с ним познакомился, он приехал ко мне с предложениями. Он все время пытался помочь и помогал. Так, он приехал и дал благотворительный концерт в Японии, а после сказал, что все, что заработал, хочет отправить в одну из зон конфликтов - тогда на территории Советского Союза", - рассказал глава российского военного ведомства.

В числе других показательных примеров Шойгу назвал поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву. "Это люди, очень любившие нашу страну и являвшиеся ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел - об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом - это вещи неразделимые", - отметил министр.

Ранее символами России Шойгу назвал Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, а также победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, полководцев прошлых лет и современных.

"Это то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны", - пояснил он.