Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду, 11 августа, поговорил по телефону со своим американским коллегой - министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом в среду вечером сообщили в министерстве обороны России.

По данным российских военных, в ходе телефонного разговора военачальники обсудили итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности. Кроме того, отмечается в сообщении Минобороны России, руководители военных ведомств поговорили о некоторых аспектах глобальной и региональной безопасности. О каких именно, не уточняется.