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Рубрика: Происшествия

СК предъявил Навальному новое обвинение

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Ведомством продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

- Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному. Он создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, - объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, Навальный, Волков, Жданов и "иные лица" организовали распространение на своих личных страницах в интернете и на страницах фонда от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикации с призывами к участию граждан России в несогласованных митингах в январе этого года.

- При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность, - подчеркнула представитель ведомства.

И добавила, что расследование продолжается, "устанавливаются все обстоятельства".

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