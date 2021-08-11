СК предъявил Навальному новое обвинение

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Ведомством продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ.

- Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному. Он создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, - объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Навальный, Волков, Жданов и "иные лица" организовали распространение на своих личных страницах в интернете и на страницах фонда от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикации с призывами к участию граждан России в несогласованных митингах в январе этого года.

- При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность, - подчеркнула представитель ведомства.

И добавила, что расследование продолжается, "устанавливаются все обстоятельства".