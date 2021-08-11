Спас: четыре праздника в одном

Итак, на 14 августа у нас выпадает начало Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают 14 августа и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. Сложновато? Начнем разбираться по порядку, все прояснится. А заодно мы поймем, почему на Медовый спас народ лакомился постными блинами с медом да маком, а весь праздник был днем щедрости.
Двухнедельный Успенский пост (14 августа - 27 августа) хоть и короткий, но строгий, такой же строгий, как Великий. Установлен он для подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Слово "успение" означает "мирную кончину, схожую с погружением в сон". Большинство верующих во время Успенского поста руководствуются не строгим монастырским уставом, а просто отказываются от мясного, молочного, яиц и рыбы, взяв на это благословение священника. Послабления в пост - для больных, беременных, людей, много работающих. Поскольку 14 августа хоть и начало поста, но день четырех праздников, то и еда в этот день тоже праздничная. Но об этом речь впереди.
Следующее событие, отмечаемое 14 августа, - Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня: звучит малопонятно, на деле все просто. В русском названии праздника слово "происхождение" затесалось по ошибке - неверный перевод греческого слова, означающего "крестный ход". Чтобы прояснить, что речь идет именно о передвижении Креста, на котором был распят Христос, в скобках дали уточнение: изнесение. Для современного человека стало еще непонятней. Хотя ничего мудреного тут нет. Праздник - дань традиции. Еще в Константинополе IX века заметили: Крест, на котором распяли Христа, то есть Крест Господень, не раз спасал от эпидемий. Поэтому в августе, в самое жаркое время года, его выносили из домовой церкви византийских императоров и несли ("износили", как говорят в Церкви) в храм Святой Софии, где Крестом освящали воду. Потом святыню носили по городу для "отвращения болезней". В память об этом был установлен и праздник, и обычай освящения в этот день воды. Поэтому 14 августа в храмах в центр выносят Крест - святыню христианства, а после литургии служится чин малого водосвятия. Вместе с освящением воды освящают и мед, отсюда народные названия - Медовый Спас, Мокрый Спас, Спас на воде.
С эпитетами медовый и мокрый разобрались, теперь выясним, откуда слово "Спас". 14 августа Церковь вспоминает победу святого благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Или празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Поволжские булгары теснили Ростовские и Суздальские земли, и князь Андрей выступил против завоевателей. С собой на битву Андрей взял образ Богородицы и Крест, которые несли перед войском. Готовясь к бою, причастившись, князь обратился к Богородице с молитвой: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем перед иконой молились и все воины. А кинувшись в бой, они обратили булгар в бегство. Через века народ сократил длинное название праздника в честь этой победы до краткого - "Спас".
И наконец, о святых ветхозаветных мучениках Маккавейских и о том, почему в этот день в народе лакомились блинами с медом да маком. Про мед мы уже сказали. Блины - издревле символ сытости, радости, даже постные. А мак? Как считают этнографы, он попал на праздничный стол из созвучия с Маккавейскими мучениками, чью память Церковь тоже отмечает 14 августа. Святые ветхозаветные, то есть живущие до Христа, мученики Маккавейские так истово верили в Бога Истинного, что приняли мученическую смерть от рук язычников. Приняли смерть, но не осквернили себя поклонением Зевсу. И хотя святые пострадали в 166 году до н. э., имена их живы до сих пор - не только в Церкви, но и в русских фамилиях: наши предки называли родившихся в начале августа по святцам, а потом от имен возникали фамилии.
Семь братьев - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, а также их мать Соломония и учитель Елеазар жили во времена, когда сирийский царь Антиох Эпифан насаждал в Иудее язычество, осквернив Иерусалимский храм статуей Зевса. Иудеев насильственно принуждали поклоняться идолу, но семейство Маккавеев не покорилось. Мученическая смерть братьев Маккавеев так потрясла священника Маттафию и его сыновей, что они подняли восстание против Антиоха, длившееся с 166 по 160 г. до н. э., и, одержав победу, очистили Иерусалимский храм от скверны.
Русский народ воспринял этот библейский сюжет с огромным сочувствием. Вот судят девяностолетнего старца законоучителя Маккавеев Елеазара, но он твердо идет на муку и остается верным Богу. Вот на глазах у матери и братьев погибает старший из мальчиков Маккавеев Авим, потом мученическую смерть принимают остальные. Но не отрекаются от Бога. Вот Соломонии предлагают: спаси жизнь последнему сыну, отрекись от своего Бога. Но она остается верна Создателю. Вот над распростертыми телами замученных сыновей стоит Соломония с воздетыми руками, с мольбой к Тому, Кто важней всего на земле. Русским была близка такая верность, и праздник органично вошел в народную жизнь.
Дело ведь не только в том, что мед нового сбора, да и мак, как раз поспевали к празднику Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. В народном сознании и то, и другое - безусловные дары Божьи человеку. Потому их и приносили в храм для освящения. И мед становился уже не просто лакомством, а воплощением Божьей Благодати, милости Бога к нам. А радостью от этого надо делиться. Вот и говорили: "на Первый Спас и нищий медку попробует", "не оскудеет рука дающего". Вот и делились - с ближними, с дальними - медом, постными блинами на меду с маком. Так праздник духовной нитью связывал прошлое с настоящим, история становилась частью жизни.
И еще одна, увы, забытая традиция. На Первый Спас устраивали так называемые сиротские и вдовьи помочи, на которые сходились после службы в храме. Работа помочью - это труд за угощение. Стройка или ремонт в беднейшем доме. "На вдовий двор хоть щепку кинь", "с миру по нитке - голому рубаха" - это все оттуда, с сиротских и вдовьих помочей. Для таких общенародных работ существовали и особые приговоры, произносимые сердобольной Русью нараспев. "Ты - за себя, Мы - за тебя, А Христов Спас - за всех нас. Не нами уставлено - не нами и кончится!" Текст этого рэпа наших предков этнографы сохранили, но вот интересно, а какой же при этом был распев?