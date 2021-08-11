Спас: четыре праздника в одном

14 августа у нас отмечают давно: в этот день крестьяне, благословясь, начинали первый посев озимого хлеба - "Первый Спас - первый сев!", говорили в народе. О том, при чем тут Спас и почему мы пишем слово с заглавной буквы, чуть позже. Сначала про четыре праздника и про то, насколько эти радостные события проникали в обыденную жизнь народа, одухотворяя самое приземленное - быт.

Итак, на 14 августа у нас выпадает начало Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают 14 августа и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. Сложновато? Начнем разбираться по порядку, все прояснится. А заодно мы поймем, почему на Медовый спас народ лакомился постными блинами с медом да маком, а весь праздник был днем щедрости.

Двухнедельный Успенский пост (14 августа - 27 августа) хоть и короткий, но строгий, такой же строгий, как Великий. Установлен он для подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Слово "успение" означает "мирную кончину, схожую с погружением в сон". Большинство верующих во время Успенского поста руководствуются не строгим монастырским уставом, а просто отказываются от мясного, молочного, яиц и рыбы, взяв на это благословение священника. Послабления в пост - для больных, беременных, людей, много работающих. Поскольку 14 августа хоть и начало поста, но день четырех праздников, то и еда в этот день тоже праздничная. Но об этом речь впереди.

Следующее событие, отмечаемое 14 августа, - Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня: звучит малопонятно, на деле все просто. В русском названии праздника слово "происхождение" затесалось по ошибке - неверный перевод греческого слова, означающего "крестный ход". Чтобы прояснить, что речь идет именно о передвижении Креста, на котором был распят Христос, в скобках дали уточнение: изнесение. Для современного человека стало еще непонятней. Хотя ничего мудреного тут нет. Праздник - дань традиции. Еще в Константинополе IX века заметили: Крест, на котором распяли Христа, то есть Крест Господень, не раз спасал от эпидемий. Поэтому в августе, в самое жаркое время года, его выносили из домовой церкви византийских императоров и несли ("износили", как говорят в Церкви) в храм Святой Софии, где Крестом освящали воду. Потом святыню носили по городу для "отвращения болезней". В память об этом был установлен и праздник, и обычай освящения в этот день воды. Поэтому 14 августа в храмах в центр выносят Крест - святыню христианства, а после литургии служится чин малого водосвятия. Вместе с освящением воды освящают и мед, отсюда народные названия - Медовый Спас, Мокрый Спас, Спас на воде.

С эпитетами медовый и мокрый разобрались, теперь выясним, откуда слово "Спас". 14 августа Церковь вспоминает победу святого благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Или празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Поволжские булгары теснили Ростовские и Суздальские земли, и князь Андрей выступил против завоевателей. С собой на битву Андрей взял образ Богородицы и Крест, которые несли перед войском. Готовясь к бою, причастившись, князь обратился к Богородице с молитвой: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем перед иконой молились и все воины. А кинувшись в бой, они обратили булгар в бегство. Через века народ сократил длинное название праздника в честь этой победы до краткого - "Спас".

На Медовый Спас наши предки начинали "ломать мед" из самых лучших ульев и приносили его в храм. Фото: iStock

И наконец, о святых ветхозаветных мучениках Маккавейских и о том, почему в этот день в народе лакомились блинами с медом да маком. Про мед мы уже сказали. Блины - издревле символ сытости, радости, даже постные. А мак? Как считают этнографы, он попал на праздничный стол из созвучия с Маккавейскими мучениками, чью память Церковь тоже отмечает 14 августа. Святые ветхозаветные, то есть живущие до Христа, мученики Маккавейские так истово верили в Бога Истинного, что приняли мученическую смерть от рук язычников. Приняли смерть, но не осквернили себя поклонением Зевсу. И хотя святые пострадали в 166 году до н. э., имена их живы до сих пор - не только в Церкви, но и в русских фамилиях: наши предки называли родившихся в начале августа по святцам, а потом от имен возникали фамилии.

Семь братьев - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, а также их мать Соломония и учитель Елеазар жили во времена, когда сирийский царь Антиох Эпифан насаждал в Иудее язычество, осквернив Иерусалимский храм статуей Зевса. Иудеев насильственно принуждали поклоняться идолу, но семейство Маккавеев не покорилось. Мученическая смерть братьев Маккавеев так потрясла священника Маттафию и его сыновей, что они подняли восстание против Антиоха, длившееся с 166 по 160 г. до н. э., и, одержав победу, очистили Иерусалимский храм от скверны.

Радость имеет смысл только тогда, когда ты можешь ею поделиться

Русский народ воспринял этот библейский сюжет с огромным сочувствием. Вот судят девяностолетнего старца законоучителя Маккавеев Елеазара, но он твердо идет на муку и остается верным Богу. Вот на глазах у матери и братьев погибает старший из мальчиков Маккавеев Авим, потом мученическую смерть принимают остальные. Но не отрекаются от Бога. Вот Соломонии предлагают: спаси жизнь последнему сыну, отрекись от своего Бога. Но она остается верна Создателю. Вот над распростертыми телами замученных сыновей стоит Соломония с воздетыми руками, с мольбой к Тому, Кто важней всего на земле. Русским была близка такая верность, и праздник органично вошел в народную жизнь.

Дело ведь не только в том, что мед нового сбора, да и мак, как раз поспевали к празднику Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. В народном сознании и то, и другое - безусловные дары Божьи человеку. Потому их и приносили в храм для освящения. И мед становился уже не просто лакомством, а воплощением Божьей Благодати, милости Бога к нам. А радостью от этого надо делиться. Вот и говорили: "на Первый Спас и нищий медку попробует", "не оскудеет рука дающего". Вот и делились - с ближними, с дальними - медом, постными блинами на меду с маком. Так праздник духовной нитью связывал прошлое с настоящим, история становилась частью жизни.

И еще одна, увы, забытая традиция. На Первый Спас устраивали так называемые сиротские и вдовьи помочи, на которые сходились после службы в храме. Работа помочью - это труд за угощение. Стройка или ремонт в беднейшем доме. "На вдовий двор хоть щепку кинь", "с миру по нитке - голому рубаха" - это все оттуда, с сиротских и вдовьих помочей. Для таких общенародных работ существовали и особые приговоры, произносимые сердобольной Русью нараспев. "Ты - за себя, Мы - за тебя, А Христов Спас - за всех нас. Не нами уставлено - не нами и кончится!" Текст этого рэпа наших предков этнографы сохранили, но вот интересно, а какой же при этом был распев?