Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней

Гражданские лица бегут в Кабул

В среду все пути в Кабул, который находится в долине, окруженной горами, были забиты гражданскими лицами, въезжающими в город и спасающимися от насилия в других местах. "Есть опасения, что террористы-смертники войдут в дипломатические помещения, чтобы напугать, атаковать и заставить всех уйти при первой же возможности", - сказал собеседник. Зарубежные страны пытаются обеспечить скорейший выезд своих сотрудников из Кабула, сообщили агентству несколько иностранных сотрудников служб безопасности. Один из них сказал, что международным авиакомпаниям также было предложено эвакуировать персонал.

"Талибан" в среду захватил еще три столицы афганских провинций и штаб местной армии, чтобы завершить свой блиц на северо-востоке страны. Исламисты сейчас контролируют 65 процентов территории Афганистана и захватили или угрожают захватить столицы 11 провинций. Файзабад, расположенный в северо-восточной провинции Бадахшан, в среду стал восьмой столицей провинции, захваченной талибами. Падение в среду столиц провинций Бадахшан и Баглан на северо-востоке, а также провинции Фарах на западе оказывает все большее давление на центральное правительство страны, тщетно пытающейся остановить наступление, несмотря на то что оно потеряло главную базу в Кундузе.

Как сообщает Associated Press, боевики "Талибана" с винтовками М-16 и пикапами "Хаммеры" и "Форд", подаренными американцами, победоносно катались по улицам Фараха, стреляя в воздух. Правительство и военные Афганистана не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать потери.

Президент ищет поддержку у полевых командиров

Президент Афганистана Ашраф Гани в среду срочно отправился в провинцию Балх, уже окруженную территорией, контролируемой талибами, в поисках помощи в оттеснении повстанцев у полевых командиров, связанных с обвинениями в зверствах и коррупции. Он также сменил начальника штаба своей армии. Между тем ошеломляющая скорость наступления талибов, отмечают аналитики, вызывает вопросы о том, как долго афганское правительство сможет сохранять контроль над оставленными им кусочками страны. По информации АР, в конечном итоге правительство может быть вынуждено отступить, чтобы защитить столицу и несколько других городов. Успех наступления талибов также ставит под сомнение вопрос, присоединятся ли они когда-либо к давно зашедшим в тупик мирным переговорам в Катаре, нацеленных на продвижение Афганистана к инклюзивной временной администрации, как надеялся Запад. Вместо этого "Талибан" может прийти к власти силой - или страна может расколоться на фракционную борьбу, как это произошло после вывода советских войск в 1989 году.

Множество фронтов битвы растянули правительственные силы специальных операций, в то время как насилие вынудило тысячи мирных жителей искать спасения в столице. По сообщению NBC News, десятки тысяч человек, преимущественно молодых людей, в панике покидают провинциальные города, направляясь в Кабул, на фоне распространяющейся информации о то, что боевики ищут молодых девушек, чтобы насильно жениться на них, и молодых парней, которые должны присоединиться к борьбе.

Псаки обещает поддержку

Президент США Джо Байден призвал афганских лидеров "бороться за свою родину", заявив во вторник, что не сожалеет о своем решении вывести войска. По его словам, это связано с тем, что Вашингтон потратил более триллиона долларов за 20 лет и потерял тысячи американских солдат.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать в среду оценки, согласно которым Кабул вскоре может быть захвачен талибами. "Мы внимательно следим за ухудшением условий безопасности в некоторых частях страны, но, на наш взгляд, никакой конкретный исход не является неизбежным", - сказала она. Напомним, что Соединенные Штаты завершат вывод своих войск в этом месяце в обмен на обещания "Талибана" предотвратить использование территории Афганистана для международного терроризма. По словам Псаки, этот график остается в силе, а "афганские силы пользуются поддержкой США, чтобы дать им отпор".