"Спутник V" может принести России до 15 млрд долларов в 2021 году

Вакцина "Спутник V", которая год назад была зарегистрирована в России, полностью подтвердила свое качество, безопасность и одобрена уже в 71 стране мира.

За прошедший год расширились рекомендации по применению "Спутника V": были сняты ограничения для вакцинации некоторых групп онкологических больных, препаратом разрешили прививать беременных женщин и пожилых людей старше 60 лет. Ожидается, что в ближайшем будущем вакцину разрешат применять и у детей старше 12 лет - сейчас продолжаются соответствующие клинические испытания.

Как отметил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, выбранный создателями вакцины вариант двухкомпонентного препарата, содержащего в основе два различных вектора - два разных типа человеческих аденовирусов - также уточнил, оказался эффективным и оптимальным. "Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

"Спутник V" был зарегистрирован российским Минздравом ровно год назад - 11 августа 2020 года. В Российском экономическом университете имени Плеханова провели анализ экономической успешности нашего препарата.

"За первые пять месяцев 2021 года Россией за границу было поставлено вакцин в 31,8 раза больше, чем в прошлом году (в 2020 году всего на 9,5 млн долл.). В экспортных поставках считались все вакцины, без разделения на COVID-19. Поэтому отмечается, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Именно за счет нее и произошел такой резкий рост почти в 32 раза", - отмечает Анна Цветкова, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова.

На сегодняшний день этот препарат зарегистрирован уже в 71 стране, согласно сводной статистике от ЮНИСЕФ.

В следующем году за рубежом будет произведено более 1,1 млрд доз вакцины "Спутник V" на 550 млн человек (по две инъекции на человека), сообщил Российский фонд прямых инвестиций (по данным на 5 апреля 2021 года). При этом к маю 2021 года Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз "Спутника". Однако экспортированы были только 16 млн 300 тыс. доз препарата. Большая часть поставок пришлась на три страны: Аргентину, Мексику и Венгрию.

После этого РФПИ объявил о заключении еще нескольких соглашений, по двум из которых известны объемы производства - это контракт с китайской Hualan Biological Bacterin на 100 млн доз (50 млн комплектов) и контракт с египетской Minapharm на 40 млн доз (20 млн комплектов).

Соответственно, на данный момент известно о заключении соглашений на производство 1,24 млрд доз для 620 млн человек. Самой крупной площадкой зарубежного производства "Спутника" станет Индия. В 2022 году, как ожидается, более 60% всего производства вне России будет приходиться на эту страну.

"По подсчетам специалистов информационно-аналитического центра "Альпари", в 2021 году Россия может заработать 10-15 млрд долларов от продаж вакцины против коронавируса "Спутник V". А за два года поставок препарата за рубеж выручка страны, по расчетам экспертов, способна достичь 30 млрд долларов. Такие показатели сопоставимы с ключевыми статьями российского экспорта. На этом фоне не исключено, что в ближайшие несколько лет реализация вакцины от коронавируса станет одним из крупных направлений несырьевых поставок России в другие страны", - заключила Анна Цветкова.

При этом продвижение нашей вакцины на мировой рынок происходит непросто: на текущий момент "Спутник V" все еще не зарегистрирован европейским регулятором ЕМА и не входит в перечень одобренных ВОЗ. Заявку на регистрацию препарата РФПИ подал в январе 2021 года. В середине июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что EMA может одобрить "Спутник V" осенью.