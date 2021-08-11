Стали известны главные особенности iPhone 13

Остался месяц до того, как Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13. Как уточняет Bloomberg, дизайн гаджетов сильно не поменяется.

Главные новшества коснутся камер "старших" моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В смартфонах появится возможность съемки видео в портретном режиме (впервые эту функцию презентовали вместе с двойной камерой iPhone 7 Plus в 2016 году). При этом будут применены новые алгоритмы, которые смогут использовать данные со сканера LiDAR, с поддержкой вывода видео.

Еще одно ожидаемое новшество - то, что iPhone 13 Pro впервые сможет записывать видео в формате ProRes, что наверняка порадует профессионалов - он позволяет монтировать видео в формате до 8K.

В приложении "Фото" появится новая система фильтров, которая позволит точнее воспроизводить цвета. Предполагается, что эту функцию обеспечит обновленный процессор Apple A15.

iPhone 13 выйдет в четырех версиях, как и iPhone 12, с тем же размером диагонали дисплеев - от 5,4 дюйма до 6,7 дюйма.