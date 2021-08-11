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Стали известны главные особенности iPhone 13

Текст:   Виктория Чернышева
11.08.2021,  
12:10
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Остался месяц до того, как Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13. Как уточняет Bloomberg, дизайн гаджетов сильно не поменяется.

Главные новшества коснутся камер "старших" моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В смартфонах появится возможность съемки видео в портретном режиме (впервые эту функцию презентовали вместе с двойной камерой iPhone 7 Plus в 2016 году). При этом будут применены новые алгоритмы, которые смогут использовать данные со сканера LiDAR, с поддержкой вывода видео.

Apple будет искать "откровенные" фото на iPhone

Еще одно ожидаемое новшество - то, что iPhone 13 Pro впервые сможет записывать видео в формате ProRes, что наверняка порадует профессионалов - он позволяет монтировать видео в формате до 8K.

В приложении "Фото" появится новая система фильтров, которая позволит точнее воспроизводить цвета. Предполагается, что эту функцию обеспечит обновленный процессор Apple A15.

iPhone 13 выйдет в четырех версиях, как и iPhone 12, с тем же размером диагонали дисплеев - от 5,4 дюйма до 6,7 дюйма.

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