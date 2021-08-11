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10.08.2021 22:27
Рубрика: Общество

В деревнях и селах России открывают детские сады с ясельными группами

Текст: Гульназ Данилова, Дина Непомнящая, Элина Труханова
Российская газета - Неделя № 181(8532)
В сентябре в новые ясли пойдет малышня из деревни Кузнечиха Ярославской области. А в селах Бори и Усть-Наринзор Забайкалья садики уже открылись. И не только в этом регионе. Их строительство не останавливается даже в пандемию.
На детсад в селе Бори Забайкалья жители сами собирали деньги. А потом попали в нацпроект. Фото: Минобразования Забайкальского края На детсад в селе Бори Забайкалья жители сами собирали деньги. А потом попали в нацпроект. Фото: Минобразования Забайкальского края
На детсад в селе Бори Забайкалья жители сами собирали деньги. А потом попали в нацпроект. Фото: Минобразования Забайкальского края

Детские сады с ясельными группами остро востребованы в башкирских деревнях. Здесь настоящий беби-бум. Женщины рожают, зная, что получат поддержку от государства - и денежную, и места в яслях, открытие которых предусмотрено нацпроектом "Демография".

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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В Балтачевском районе Башкирии после капремонта в детсады превратили пустующие здания. В деревне Нижнекарышево он разместился в здании, где была начальная школа. Классы превратили в уютные комнаты, где играют, занимаются, спят и едят 15 дошколят. В деревне Новоямурзино детсад - на втором этаже сельсовета. Сюда привозят детей и из соседней деревни.

Потребность в новых местах в детсадах пока остается и в районах Забайкальского края. В селе Бори жителям даже пришлось взять инициативу в свои руки. Они добились, чтобы под садик отдали заброшенный магазин. Помогали и делом, и рублем. "Жители собрали около 300 тысяч, - рассказал глава Сретенского района Алексей Закурдаев. - Если поставить цель, ее всегда можно добиться". Оборудование садика, правда, обошлось дороже - в 2,5 миллиона рублей. А в Усть-Наринзоре - в пять миллионов. Деньги выделили в рамках нацпроекта.

В августе будут введены в эксплуатацию новые ясли в деревне Кузнечиха Ярославской области. После чего начнется процедура лицензирования. А потом, в сентябре, и открытие. Это будет яркое современное здание со всеми возможными удобствами для 90 малышей. До постройки яслей в Кузнечихе работали два детсада, вместимости которых растущему поселению не хватало. Как говорят в поселковой администрации, всех малышей из ясельных групп этих детсадов переведут в новые ясли, освободив место для более старших детей. И проблема с местами в детсадах, во всяком случае пока, здесь будет полностью решена.

"У нас будет работать шесть групп, рассчитанных на 15 малышей каждая", - рассказала заведующая новым садиком Анна Шаверина. Малыши смогут заниматься в музыкальном и физкультурном залах. А для маломобильных людей в яслях установлены пандусы, сделаны широкие двери.

Благодаря нацпроекту "Демография" в деревнях и селах по всей стране строят современные детские сады с ясельными группами, чтобы они были доступны детям от полутора до трех лет вне зависимости от места проживания их родителей. А у мам появилась возможность раньше выйти на работу. Если захотят.

Общество Семья и дети Национальные проекты 2019-2024

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