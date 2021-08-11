Павел Романец - 21-летний третьекурсник факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. А еще он - успешный владелец бизнеса в сфере высоких технологий.

Движение к открытию своего предприятия Павел начал на первом курсе. Тогда при подготовке к одному из университетских конкурсов в IT-сфере ему потребовалось собрать команду, поставить перед ней интересную цель и реализовать ее. В итоге программа по распознаванию лиц, автоматически подсказывавшая преподавателю, кто из студентов присутствует на занятиях, заняла второе место. А первый опыт в качестве организатора оказался успешным.

- Высокие технологии - очень перспективная область бизнеса, - объясняет свое решение Павел. - Прежде чем открыть свою компанию, я провел исследования рынка и понял, что он не перенасыщен. Есть крупные фирмы - у них широкий спектр услуг, большой штат сотрудников и расценки, соответственно, высокие. У малого бизнеса своя ниша, расценки на порядок ниже, и там тоже есть большой потребительский сегмент. Первый коммерческий заказ мне поступил, когда я учился на втором курсе: мебельная фирма заказала разработку сайта. Тогда же я пошел и зарегистрировал собственное предприятие - всегда планировал работать легально.

В школе Павел программированием не увлекался. Но, задавшись целью стать серьезной фигурой в сфере высоких технологий, взялся за самообразование. Сейчас он встает в 5.50 утра, чтобы успеть посмотреть обучающие ролики. Павел рассуждает так: в университете он должен быть в 8.30. Занятия, общественная нагрузка, научная и деловая активность - все это захватывает и не отпускает до вечера. Но утром у него всегда должен быть свой, "неприкосновенный карман" для совершенствования практических знаний. Каждый день он должен узнавать что-то новое в своей сфере - таково незыблемое правило молодого бизнесмена, которого он придерживается вот уже третий год. Кроме того, изучавшему в школе немецкий язык Павлу пришлось срочно с репетитором осваивать английский - в IT-сфере без него никак.

Студент-предприниматель является старостой группы и должен являть собой пример дисциплины. На вопрос, не было ли соблазна бросить вуз и отдать все силы развитию своего дела, Павел Романец качает головой:

- В университете есть люди, с которыми можно посоветоваться. Для каждого нового проекта мне могут потребоваться разные специалисты: дизайнеры, верстальщики, программисты... Их я нахожу среди студентов моего университета. Для ребят это прекрасный шанс получить необходимые навыки и заработать, для меня - возможность подбора профессиональной команды еще на этапе их обучения.

Кстати, именно родной университет обеспечил компанию Романца самым крупным заказом за всю историю существования его фирмы: ему предстоит разработать мобильный образовательный портал с личным кабинетом студента.

Для регистрации фирмы Павел выбрал юридический статус частного унитарного предприятия: молодой человек уверен, что не за горами крупные и сложные заказы. А их можно будет выполнить только с проверенной профессиональной командой из числа ребят, которые хорошо зарекомендуют себя сейчас, на этапе работы в составе временных коллективов. Статус юридического лица налагает множество обязанностей, которые в крупных организациях выполняют экономисты, бухгалтеры и юристы. Все эти вопросы Павел решает пока сам.

Пока все студенты, задействованные в выполнении заказов, работают на собственных ноутбуках удаленно. В основном из дома. Владелец фирмы не видит в этом проблемы. Даже наоборот: время - деньги. Ребята не тратят время на переезд в офис и могут начинать щелкать по клавиатуре уже за завтраком.

Тем не менее Павел уверен, что его пока еще "домашняя" студенческая компания разрастется до международных масштабов и начнет работать с потребителями из России, Европы, Америки. Тогда собственный шикарный офис, оборудованный по последнему слову техники, станет частью высокого статуса. В том, что рано или поздно все будет именно так, Павел Романец не сомневается.

Арифметика Павла Романца

Павел Романец является резидентом технопарка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, поэтому у его фирмы есть свое помещение в здании офисного центра этой организации. Арендная плата вместе с коммуналкой обходится примерно в 35-40 долларов в месяц. Это примерно в три раза дешевле, чем оплата найма офиса в стандартном городском здании. За услуги своей фирмы Павел берет оплату из расчета от одного до двух долларов за час работы специалиста. В итоге окончательная стоимость реализации одного проекта может варьироваться от 200 до 3500 долларов, это реальные минимальная и максимальная суммы выручки от заказа за год существования бизнеса студента. Налогообложение производится по упрощенной схеме - пять процентов от выручки.