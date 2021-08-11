Суд в Китае приговорил канадского бизнесмена к 11 годам тюрьмы

Суд средней инстанции китайского города Даньдун (провинция Ляонин) вынес приговор одному из двух канадцев, задержанных на территории КНР в 2018 году. Как сообщает Reuters, предприниматель Майкл Спавор был признан виновным в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы и в незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. В соответствии с законодательством Китая Спавора приговорили к 11 годам тюрьмы и к конфискации личного имущества стоимостью 50 тысяч юаней (почти 8 тысяч долларов). Кроме того, он должен быть депортирован из страны - вероятно, после отбывания наказания.

Громкое дело восходит к скандалу между Китаем и Канадой двухлетней давности. Он начался с того, что в Ванкувере была задержана финдиректор Huawei, дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Канадцы пошли на этот шаг по запросу Соединенных Штатов, добивающихся экстрадиции китаянки - Вашингтон ставил ей в вину сделки с Ираном, против которого американцы ввели санкции. Разумеется, Пекин заявил протест, а через несколько дней обострение вышло на новый виток: в Китае, неподалеку от границы с КНДР, был задержан Майкл Спавор, глава неправительственной организации Paektu Cultural Exchange с офисом в Ванкувере, которая специализируется на деловых, туристических, спортивных и культурных связях с северокорейцами. Специалист по международным отношениям и торговле, Спавор свободно говорит на корейском языке, в том числе на диалекте Севера. СМИ сообщают о его личных связях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и о дружбе с Кендзи Фудзимото - бывшим японским шеф-поваром Ким Чен Ира.

Официальных подробностей о том, в пользу какого государства Спавору инкриминируют шпионаж, нет. Однако в Пекине настаивают, что речь идет об угрозе нацбезопасности Китая, поэтому процесс был закрытым. Разумеется, премьер Канады Джастин Трюдо назвал вердикт "несправедливым". При этом в Оттаве считают приемлемой ситуацию с госпожой Ваньчжоу, которая до сих пор содержится под домашним арестом в Канаде (правда, с правом передвигаться по Ванкуверу с GPS-трекером на ноге), пока рассматривается ее апелляция против экстрадиции в США.

Одновременно с делом Спавора в Китае прошел суд над еще одним арестованным гражданином Канады, в прошлом дипломатом, а затем сотрудником НПО "Международная кризисная группа" Майклом Ковригом, в отношении которого вердикт еще не озвучен. Подробностей о том,что связывает двух фигурантов, крайне мало. Однако в отчете, опубликованном в 2019 году службой новостей комитета Компартии Китая по вопросам законности и правопорядка, утверждалось, что Спавор служил "источником" для господина Коврига, который также является экспертом по Северной Корее и другим региональным вопросам.

Одновременно с делом Спавора в Китае прошел суд над еще одним гражданином Канады

Кстати, эксперты все же не исключают, что Спавору, возможно, не придется отбывать наказание в полном объеме. Прецедент уже был: в 2016 году суд в Даньдуне приговорил еще одного канадца, Кевина Гаррата, к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, но вскоре после вынесения приговора тот был депортирован на родину.