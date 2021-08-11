Тауэрский мост в Лондоне застрял в разведенном положении

Знаменитый Тауэрский мост, один из главных символов Лондона с 1894 года, на целых 12 часов застрял в разведенном положении, из-за чего на обоих берегах Темзы скопились пешеходы и автомобили.

Поломка случилась после того, как мост пропустил габаритное судно, но в исходное положение вернуться не смог - его пролеты внезапно заклинило.

Соцсети мигом наводнили снимки необычного зрелища.

По информации лондонского Сити, мост разводят примерно 800 раз в год, но всякий раз для этого нужно делать специальный запрос за сутки.