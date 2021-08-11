Технологии "РМ Нанотех" обеспечат россиян чистой водой

Чистая вода, одинаково доступная каждому, будь то житель крупного мегаполиса или совсем маленького города на окраине нашей страны - обязательное условие развития комфортной городской среды.

Москвичи старшего поколения помнят времена, когда из кранов многоэтажек текла вода непригодная не то что для питья, но и для стирки, например. Цвет и запах такой воды оставлял желать лучшего. После наступили времена тотального хлорирования воды, которые также нельзя было назвать дружелюбными ни по отношению к человеку, ни по отношению к природе. И такая ситуация была характерна, конечно же, не только для столицы, но для большинства российских городов.

К счастью, сегодня все это уже история. Благодаря развитию современных технологий многие из нас уже являются потребителями качественной воды, которая течет прямо из крана, к другим она совсем скоро придет.

Линия получения ультрафильтрационной мембраны АО "РМ Нанотех".

Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

Согласно федеральному проекту "Чистая вода", разработанному в рамках национального проекта "Экология", к 2024 году 91% жителей нашей страны должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В городах этот показатель должен равняться 99%. Достичь поставленной цели возможно за счет внедрения современных технологий.

Одна из таких современных разработок, которая способна повысить качество водоснабжения в России - высокотехнологичные фильтрационные мембраны и модули на их основе, применяемые для очистки воды. Это продукция "РМ Нанотех" - портфельной компании "РОСНАНО".

"РМ Нанотех" - единственное в России высокотехнологичное промышленное производство наноструктурированных пористых полимерных мембран и модулей на их основе. Предприятие выпускает мембранное полотно и мембранные элементы для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Подобные технологии широко применяются в сфере ЖКХ для очистки воды, на различных промышленных предприятиях, в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, металлургии, фармацевтике, химической и пищевой промышленности.

Кстати, в пищевой индустрии мембранная фильтрация может иметь более широкое применение, чем просто для очистки воды. В частности, производители молочной продукции используют мембраны для сгущения молока и сыворотки, очистки солевых растворов, для разделения сырья. На многих молочных предприятиях мембранная фильтрация заменила традиционные процессы переработки, сделав процесс более качественным и технологичным.

До недавнего времени потребители мембранных технологий очистки воды были вынуждены пользоваться импортной продукцией. Однако с появлением в 2010 году компании "РМ Нанонтех" потребность в импорте резко сократилась. Кроме того, раньше, скажем, для сферы ЖКХ и многих промышленных предприятий иностранные мембранные технологии очистки воды были недоступны из-за их высокой стоимости. Появление же собственных отечественных производителей существенно меняет положение вещей. Продукция компании "РМ Нанотех" эффективна и доступна как в экономическом, так и в логистическом плане, что делает возможным комплексное решение проблем водоочистки, водоподготовки и очистки стоков для сферы ЖКХ, полигонов ТБО и промышленных предприятий.

Производственные мощности компании, расположенные в городе Владимир, позволяют производить ультрафильтрационное мембранное полотно, композитное нанофильтрационное и обратноосмотическое мембранное полотно, ручной и автоматической намотки рулонных элементов любого размера - от бытовых 1812 до промышленных 8040.

Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов с руководством АО "РМ Нанотех". Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

"Продукт "РМ Нанотех" очевидно может вывести и коммунальное водоснабжение, и производственную водоподготовку на принципиально новый качественный уровень, - уверен Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов. - "Мембраниум" - продукт советской науки и многолетнего труда российских технологов - уже сегодня получает своё признание в стране и в мире. Группа совместно с партнёрами пилотирует в нескольких регионах проекты, которые вкупе с комплексными инженерными решениями и сервисом помогут выполнить сложнейшую и в технологическом, и в экономическом плане задачу повышения качества и доступности чистой воды. Мы приветствуем региональных партнёров и технологических инвесторов, проявивших интерес к этому во всех смыслах полезному бизнесу".

Производственные мощности компании "РМ Нанотех" позволяют обеспечить до 55% потребностей внутреннего рынка в фильтрационных мембранах и модулях на их основе. На данный момент предприятие ежегодно производит около 600 тысяч кв. метров мембран и более 14 тысяч модулей.

Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, продукция компании востребована за рубежом и активно поставляется в более чем 50 стран мира.

"По итогам 2020 года доля экспорта составила 21%, - отметил генеральный директор "РМ Нанотех" Эдуард Лисенков. - Несмотря на то, что текущий год вновь продолжает проходить под знаком COVID-19, мы ожидаем по данному направлению стабильного роста. Мы уже давно подтвердили, что не уступаем по техническим характеристикам лучшим мировым аналогам".

Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов знакомится с продукцией АО "РМ Нанотех". Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

Помимо непосредственно производства продукции, компания "РМ Нанотех" реализует проекты по строительству водоподготовительных установок на объектах, разрабатывая комплексные решения в сфере получения чистой воды. При этом используются как традиционные методы очистки, так и инновационные мембранные технологии, включая ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос во всевозможных конфигурациях и исполнениях.

Еще одной задачей предприятия является формирование базы знаний и развитие компетенций. В планах - создание первого в России Центра мембранных технологий для разработки новых видов и поколений мембран.