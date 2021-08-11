Новости

В Москве автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими 21:42
За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:14
Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры 20:48
В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения 20:47
Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте 20:38
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:20
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 20:20
В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko 20:15
Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ 20:10
В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов" 20:05
Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма 20:03
Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины 19:49
В России подешевели овощи и фрукты 19:28
Звезда арабского кино Даляль Абдель Азиз умерла от COVID вслед за мужем 18:57
Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске 18:57
Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой 18:49
Французы объявили войну окуркам 18:43
Прокуратура Анапы начала проверку по факту заболевания детей в поезде 18:35
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода 18:31
Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина 18:25
На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым 18:20
Умерла дочь Альфреда Хичкока, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл 18:16
Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН 18:04
Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска 17:56
В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11.08.2021 20:09
Рубрика: Общество

Технологии "РМ Нанотех" обеспечат россиян чистой водой

Текст: Евгения Мамонова
Чистая вода, одинаково доступная каждому, будь то житель крупного мегаполиса или совсем маленького города на окраине нашей страны - обязательное условие развития комфортной городской среды.

Москвичи старшего поколения помнят времена, когда из кранов многоэтажек текла вода непригодная не то что для питья, но и для стирки, например. Цвет и запах такой воды оставлял желать лучшего. После наступили времена тотального хлорирования воды, которые также нельзя было назвать дружелюбными ни по отношению к человеку, ни по отношению к природе. И такая ситуация была характерна, конечно же, не только для столицы, но для большинства российских городов.

К счастью, сегодня все это уже история. Благодаря развитию современных технологий многие из нас уже являются потребителями качественной воды, которая течет прямо из крана, к другим она совсем скоро придет.

Линия получения ультрафильтрационной мембраны АО "РМ Нанотех".
Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

Согласно федеральному проекту "Чистая вода", разработанному в рамках национального проекта "Экология", к 2024 году 91% жителей нашей страны должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В городах этот показатель должен равняться 99%. Достичь поставленной цели возможно за счет внедрения современных технологий.

Одна из таких современных разработок, которая способна повысить качество водоснабжения в России - высокотехнологичные фильтрационные мембраны и модули на их основе, применяемые для очистки воды. Это продукция "РМ Нанотех" - портфельной компании "РОСНАНО".

"РМ Нанотех" - единственное в России высокотехнологичное промышленное производство наноструктурированных пористых полимерных мембран и модулей на их основе. Предприятие выпускает мембранное полотно и мембранные элементы для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Подобные технологии широко применяются в сфере ЖКХ для очистки воды, на различных промышленных предприятиях, в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, металлургии, фармацевтике, химической и пищевой промышленности.

Кстати, в пищевой индустрии мембранная фильтрация может иметь более широкое применение, чем просто для очистки воды. В частности, производители молочной продукции используют мембраны для сгущения молока и сыворотки, очистки солевых растворов, для разделения сырья. На многих молочных предприятиях мембранная фильтрация заменила традиционные процессы переработки, сделав процесс более качественным и технологичным.

До недавнего времени потребители мембранных технологий очистки воды были вынуждены пользоваться импортной продукцией. Однако с появлением в 2010 году компании "РМ Нанонтех" потребность в импорте резко сократилась. Кроме того, раньше, скажем, для сферы ЖКХ и многих промышленных предприятий иностранные мембранные технологии очистки воды были недоступны из-за их высокой стоимости. Появление же собственных отечественных производителей существенно меняет положение вещей. Продукция компании "РМ Нанотех" эффективна и доступна как в экономическом, так и в логистическом плане, что делает возможным комплексное решение проблем водоочистки, водоподготовки и очистки стоков для сферы ЖКХ, полигонов ТБО и промышленных предприятий.

Производственные мощности компании, расположенные в городе Владимир, позволяют производить ультрафильтрационное мембранное полотно, композитное нанофильтрационное и обратноосмотическое мембранное полотно, ручной и автоматической намотки рулонных элементов любого размера - от бытовых 1812 до промышленных 8040.

Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов с руководством АО "РМ Нанотех". Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

"Продукт "РМ Нанотех" очевидно может вывести и коммунальное водоснабжение, и производственную водоподготовку на принципиально новый качественный уровень, - уверен Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов. - "Мембраниум" - продукт советской науки и многолетнего труда российских технологов - уже сегодня получает своё признание в стране и в мире. Группа совместно с партнёрами пилотирует в нескольких регионах проекты, которые вкупе с комплексными инженерными решениями и сервисом помогут выполнить сложнейшую и в технологическом, и в экономическом плане задачу повышения качества и доступности чистой воды. Мы приветствуем региональных партнёров и технологических инвесторов, проявивших интерес к этому во всех смыслах полезному бизнесу".

Производственные мощности компании "РМ Нанотех" позволяют обеспечить до 55% потребностей внутреннего рынка в фильтрационных мембранах и модулях на их основе. На данный момент предприятие ежегодно производит около 600 тысяч кв. метров мембран и более 14 тысяч модулей.

Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, продукция компании востребована за рубежом и активно поставляется в более чем 50 стран мира.

"По итогам 2020 года доля экспорта составила 21%, - отметил генеральный директор "РМ Нанотех" Эдуард Лисенков. - Несмотря на то, что текущий год вновь продолжает проходить под знаком COVID-19, мы ожидаем по данному направлению стабильного роста. Мы уже давно подтвердили, что не уступаем по техническим характеристикам лучшим мировым аналогам".

Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов знакомится с продукцией АО "РМ Нанотех". Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"

Помимо непосредственно производства продукции, компания "РМ Нанотех" реализует проекты по строительству водоподготовительных установок на объектах, разрабатывая комплексные решения в сфере получения чистой воды. При этом используются как традиционные методы очистки, так и инновационные мембранные технологии, включая ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос во всевозможных конфигурациях и исполнениях.

Еще одной задачей предприятия является формирование базы знаний и развитие компетенций. В планах - создание первого в России Центра мембранных технологий для разработки новых видов и поколений мембран.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Общество Экология Общество Наука

Главное сегодня

Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
СК предъявил Навальному новое обвинение
Видео Фото
Фото: Сергей Михеев/ РГ Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Наши олимпийцы вернулись домой и были тронуты сердечной встречей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Наши олимпийцы вернулись домой и были тронуты сердечной встречей
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости ЦБ обяжет банки и МФО закрывать по заявке клиента доступ к его онлайн-счетам
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ЦБ обяжет банки и МФО закрывать по заявке клиента доступ к его онлайн-счетам
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Как в Москве встретили российских олимпийцев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как в Москве встретили российских олимпийцев
В египетской Хургаде приземлился первый за почти шесть лет рейс из Москвы
В египетской Хургаде приземлился первый за почти шесть лет рейс из Москвы
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости 8 августа - Всемирный день кошек. Почему же мы их так любим
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
8 августа - Всемирный день кошек. Почему же мы их так любим
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения