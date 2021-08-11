Технологии "РМ Нанотех" обеспечат россиян чистой водой

Москвичи старшего поколения помнят времена, когда из кранов многоэтажек текла вода непригодная не то что для питья, но и для стирки, например. Цвет и запах такой воды оставлял желать лучшего. После наступили времена тотального хлорирования воды, которые также нельзя было назвать дружелюбными ни по отношению к человеку, ни по отношению к природе. И такая ситуация была характерна, конечно же, не только для столицы, но для большинства российских городов.
К счастью, сегодня все это уже история. Благодаря развитию современных технологий многие из нас уже являются потребителями качественной воды, которая течет прямо из крана, к другим она совсем скоро придет.
Фото: предоставлено пресс-службой "РОСНАНО"
Согласно федеральному проекту "Чистая вода", разработанному в рамках национального проекта "Экология", к 2024 году 91% жителей нашей страны должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В городах этот показатель должен равняться 99%. Достичь поставленной цели возможно за счет внедрения современных технологий.
Одна из таких современных разработок, которая способна повысить качество водоснабжения в России - высокотехнологичные фильтрационные мембраны и модули на их основе, применяемые для очистки воды. Это продукция "РМ Нанотех" - портфельной компании "РОСНАНО".
"РМ Нанотех" - единственное в России высокотехнологичное промышленное производство наноструктурированных пористых полимерных мембран и модулей на их основе. Предприятие выпускает мембранное полотно и мембранные элементы для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Подобные технологии широко применяются в сфере ЖКХ для очистки воды, на различных промышленных предприятиях, в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, металлургии, фармацевтике, химической и пищевой промышленности.
Кстати, в пищевой индустрии мембранная фильтрация может иметь более широкое применение, чем просто для очистки воды. В частности, производители молочной продукции используют мембраны для сгущения молока и сыворотки, очистки солевых растворов, для разделения сырья. На многих молочных предприятиях мембранная фильтрация заменила традиционные процессы переработки, сделав процесс более качественным и технологичным.
До недавнего времени потребители мембранных технологий очистки воды были вынуждены пользоваться импортной продукцией. Однако с появлением в 2010 году компании "РМ Нанонтех" потребность в импорте резко сократилась. Кроме того, раньше, скажем, для сферы ЖКХ и многих промышленных предприятий иностранные мембранные технологии очистки воды были недоступны из-за их высокой стоимости. Появление же собственных отечественных производителей существенно меняет положение вещей. Продукция компании "РМ Нанотех" эффективна и доступна как в экономическом, так и в логистическом плане, что делает возможным комплексное решение проблем водоочистки, водоподготовки и очистки стоков для сферы ЖКХ, полигонов ТБО и промышленных предприятий.
Производственные мощности компании, расположенные в городе Владимир, позволяют производить ультрафильтрационное мембранное полотно, композитное нанофильтрационное и обратноосмотическое мембранное полотно, ручной и автоматической намотки рулонных элементов любого размера - от бытовых 1812 до промышленных 8040.
"Продукт "РМ Нанотех" очевидно может вывести и коммунальное водоснабжение, и производственную водоподготовку на принципиально новый качественный уровень, - уверен Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов. - "Мембраниум" - продукт советской науки и многолетнего труда российских технологов - уже сегодня получает своё признание в стране и в мире. Группа совместно с партнёрами пилотирует в нескольких регионах проекты, которые вкупе с комплексными инженерными решениями и сервисом помогут выполнить сложнейшую и в технологическом, и в экономическом плане задачу повышения качества и доступности чистой воды. Мы приветствуем региональных партнёров и технологических инвесторов, проявивших интерес к этому во всех смыслах полезному бизнесу".
Производственные мощности компании "РМ Нанотех" позволяют обеспечить до 55% потребностей внутреннего рынка в фильтрационных мембранах и модулях на их основе. На данный момент предприятие ежегодно производит около 600 тысяч кв. метров мембран и более 14 тысяч модулей.
Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, продукция компании востребована за рубежом и активно поставляется в более чем 50 стран мира.
"По итогам 2020 года доля экспорта составила 21%, - отметил генеральный директор "РМ Нанотех" Эдуард Лисенков. - Несмотря на то, что текущий год вновь продолжает проходить под знаком COVID-19, мы ожидаем по данному направлению стабильного роста. Мы уже давно подтвердили, что не уступаем по техническим характеристикам лучшим мировым аналогам".
Помимо непосредственно производства продукции, компания "РМ Нанотех" реализует проекты по строительству водоподготовительных установок на объектах, разрабатывая комплексные решения в сфере получения чистой воды. При этом используются как традиционные методы очистки, так и инновационные мембранные технологии, включая ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос во всевозможных конфигурациях и исполнениях.
Еще одной задачей предприятия является формирование базы знаний и развитие компетенций. В планах - создание первого в России Центра мембранных технологий для разработки новых видов и поколений мембран.