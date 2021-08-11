Ученые нашли причину бессимптомного течения коронавируса

Наличие в крови антител против других коронавирусов может послужить защитой от COVID-19 и помочь организму человека перенести SARS-CoV-2 бессимптомно. Об этом говорится в опубликованном в журнале Nature Communications исследовании ученых из Барселонского института глобального здоровья.

В ходе исследования специалисты в течение 7 месяцев изучали уровень антител в крови 578 работников Клинической больницы Барселоны. В частности, был измерен уровень и тип антител к шести антигенам SARS-CoV-2 и четырем коронавирусам, вызывающим у человека ОРВИ.

В итоге ученые выяснили, что участники исследования, переболевшие новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, имели более высокий титр антител IgG к другим типам коронавируса, чем перенесшие COVID-19 в тяжелой или средней форме.

В то же время иммунный ответ после выздоровления у второй группы был выше, что означает меньшую выработку антител у тех, кто уже сталкивался с коронавирусами ранее.