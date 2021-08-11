На Урале ученые решили провести исследование, чтобы выяснить, у кого больше прав по закону - у мужчин или женщин. На вопросы "РГ" отвечает Инара Ягофарова, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления - РАНХиГС.

Инара, как я понимаю, де-юре "король" оказался не таким уж "всемогущим".

Инара Ягофарова: В иных случаях почти "голым". Так, известен судебный прецедент, когда мужчине отказали в выдаче материнского капитала. По закону право на получение капитала имела только мать ребенка, даже в таком вопиющем случае, когда детей приходилось воспитывать одному мужчине. После нескольких подобных случаев капитал стали называть семейным, и мужчины получили право на его получение, но при соблюдении ряда условий. Сейчас разработан законопроект об отцовском капитале, его цель исправить этот пробел.

Кроме того, по закону мужчина платит алименты и обязан содержать жену, если она беременна или их ребенку еще не исполнилось три года. Женщина никакой реальной ответственности в таком случае не несет. Она обязана выплачивать алименты на ребенка только в том случае, если ее лишили родительских прав и она не принимает участия в воспитании.

Служить в армии женщины в России не обязаны...

Инара Ягофарова: Самый известный пример страны, где женщины обязательно должны отслужить в армии наравне с мужчинами, это, конечно, Израиль. Но есть еще целый ряд государств, где существует воинская обязанность для женщин. К слову, если следовать логике тех, кто борется за равные права мужчин и женщин, нужно бы призывать в армию, невзирая на гендерные отличия. Но вряд ли этому будут рады даже самые убежденные феминистки.

А за совершение преступлений мужчины и женщины несут равную ответственность?

Инара Ягофарова: В нашей стране мужчины несут ответственность по полной, а для женщин предусмотрен целый ряд послаблений. Так, ни одна преступница не может быть казнена или лишена свободы пожизненно. Если виновной исполнилось 55 лет, наказанием для нее не могут служить принудительные работы. Если женщина растит ребенка младше трех лет, для нее исключено назначение обязательных, исправительных или принудительных работ. К матерям детей младше 14 лет не применяется арест.

На пенсию женщины тоже уходят раньше.

Инара Ягофарова: Да, установлена разница в пять лет. Кроме того, если у матери трое детей и она воспитала их до восьми лет, она может выйти на пенсию на три года раньше. А если у нее четверо детей, то на четыре года. На мужчин это правило не распространяется.

Все перечисленные послабления в законах сделаны главным образом ради детей...

Инара Ягофарова: Безусловно, учитывается гендерная роль женщины, то, что она мать. Мы, как ни крути, слабее мужчин. Ведь законы биологии обойти невозможно. В законах, многие из которых, к слову, были разработаны еще во времена СССР, этот фактор учитывается, и, на мой взгляд, это большое благо.