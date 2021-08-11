Новости

Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 10.08.2021
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 10.08.2021
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 10.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 10.08.2021
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 10.08.2021
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 10.08.2021
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 10.08.2021
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 23:18
Рубрика: Власть

Ученые сравнили количество прав у мужчин и женщин

У мужчины или женщины?
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 181(8532)
На Урале ученые решили провести исследование, чтобы выяснить, у кого больше прав по закону - у мужчин или женщин. На вопросы "РГ" отвечает Инара Ягофарова, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления - РАНХиГС.
Мужчина и женщина: от соперничества перейти бы к сотрудничеству. Фото: photosvit / iStock Мужчина и женщина: от соперничества перейти бы к сотрудничеству. Фото: photosvit / iStock
Мужчина и женщина: от соперничества перейти бы к сотрудничеству. Фото: photosvit / iStock

Инара, как я понимаю, де-юре "король" оказался не таким уж "всемогущим".

Какие гендерные отличия надо учитывать руководителю

Инара Ягофарова: В иных случаях почти "голым". Так, известен судебный прецедент, когда мужчине отказали в выдаче материнского капитала. По закону право на получение капитала имела только мать ребенка, даже в таком вопиющем случае, когда детей приходилось воспитывать одному мужчине. После нескольких подобных случаев капитал стали называть семейным, и мужчины получили право на его получение, но при соблюдении ряда условий. Сейчас разработан законопроект об отцовском капитале, его цель исправить этот пробел.

Кроме того, по закону мужчина платит алименты и обязан содержать жену, если она беременна или их ребенку еще не исполнилось три года. Женщина никакой реальной ответственности в таком случае не несет. Она обязана выплачивать алименты на ребенка только в том случае, если ее лишили родительских прав и она не принимает участия в воспитании.

Служить в армии женщины в России не обязаны...

Инара Ягофарова: Самый известный пример страны, где женщины обязательно должны отслужить в армии наравне с мужчинами, это, конечно, Израиль. Но есть еще целый ряд государств, где существует воинская обязанность для женщин. К слову, если следовать логике тех, кто борется за равные права мужчин и женщин, нужно бы призывать в армию, невзирая на гендерные отличия. Но вряд ли этому будут рады даже самые убежденные феминистки.

А за совершение преступлений мужчины и женщины несут равную ответственность?

Инара Ягофарова: В нашей стране мужчины несут ответственность по полной, а для женщин предусмотрен целый ряд послаблений. Так, ни одна преступница не может быть казнена или лишена свободы пожизненно. Если виновной исполнилось 55 лет, наказанием для нее не могут служить принудительные работы. Если женщина растит ребенка младше трех лет, для нее исключено назначение обязательных, исправительных или принудительных работ. К матерям детей младше 14 лет не применяется арест.

Фото: Dan Rentea / iStock
В РФ в судах при разводе в пользу отцов выносится всего 5-6% решений

На пенсию женщины тоже уходят раньше.

Инара Ягофарова: Да, установлена разница в пять лет. Кроме того, если у матери трое детей и она воспитала их до восьми лет, она может выйти на пенсию на три года раньше. А если у нее четверо детей, то на четыре года. На мужчин это правило не распространяется.

Все перечисленные послабления в законах сделаны главным образом ради детей...

Инара Ягофарова: Безусловно, учитывается гендерная роль женщины, то, что она мать. Мы, как ни крути, слабее мужчин. Ведь законы биологии обойти невозможно. В законах, многие из которых, к слову, были разработаны еще во времена СССР, этот фактор учитывается, и, на мой взгляд, это большое благо.

Власть Право Гражданское право

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации