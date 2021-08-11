В 70 регионах РФ созданы отряды санитарной авиации

Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 21:59
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 21:45
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 21:39
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 21:38
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 21:24
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 22:32
Рубрика: Общество

В 70 регионах РФ созданы отряды санитарной авиации

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Санитарная авиация появилась в России в середине 1930-х годов в Сталинграде. Но возродили этот вид медпомощи в городе совсем недавно. И во многом благодаря подготовке к чемпионату мира по футболу.
Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Первый вылет в Волгограде медицинский вертолет совершил в 2017 году. Развивается санавиация и в других регионах в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря ей медпомощь в удаленных деревнях и селах становится доступнее.

Мы чуть ли не поголовно стали причастны к решению проблем здравоохранения

С этого года винтокрылая "скорая" работает в области практически круглый год. В каждом отдаленном от областного центра районе оборудованы вертолетные площадки. Есть посадочные комплексы в крупнейших медцентрах Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска.

"Мы не оказываем первичную помощь - этим занимаются врачи на местах, - объясняет невролог Лариса Воронкова. - Наши бригады эвакуируют больных для лечения в специализированных центрах. Или наши специалисты проводят операции на месте. Например, зимой нашего акушера в отдаленный район за 40 минут доставили прямо к операционному столу. Благодаря этому удалось спасти женщину. На машине могли бы и не успеть".

А недавно бригада санитарного вертолета "Ансат" вывезла из Камышина 27-летнюю москвичку. Ее доставили в реанимацию местного роддома, где врачи диагностировали осложнение беременности. Женщину эвакуировали в перинатальный центр Волжского, где женщина и родила.

С начала года авиабригада совершила полторы сотни рейсов. Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пострадавшими в ДТП.

Справка "РГ"
Фото: Пресс-служба ПАО ПСБ
Санитарная авиация "Ростеха" получила в лизинг первый из 66 вертолетов

Развитие санитарной авиации - одно из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В нацпроекте участвуют 70 регионов. Их число растет с каждым годом.

Первый полет недавно совершил вертолет санитарной авиации Чечни с новой площадки, построенной в Веденской центральной районной больнице. Пациентом, доставленным в Детскую клиническую больницу N 2 города Грозного, стал 12-летний житель села Ведено.

Полеты санитарной авиации во Владимирской области возобновились в ноябре 2020 года. В июне 2021 года эта работа была продолжена. Бригады Воронежского областного центра медицины катастроф за шесть месяцев этого года летали за пациентами 125 раз. А в 2020 году в стране санитарной авиацией было эвакуировано более 14 тысяч человек.

Общество Здоровье Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения