В 70 регионах РФ созданы отряды санитарной авиации

Санитарная авиация появилась в России в середине 1930-х годов в Сталинграде. Но возродили этот вид медпомощи в городе совсем недавно. И во многом благодаря подготовке к чемпионату мира по футболу.

Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Первый вылет в Волгограде медицинский вертолет совершил в 2017 году. Развивается санавиация и в других регионах в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря ей медпомощь в удаленных деревнях и селах становится доступнее.

С этого года винтокрылая "скорая" работает в области практически круглый год. В каждом отдаленном от областного центра районе оборудованы вертолетные площадки. Есть посадочные комплексы в крупнейших медцентрах Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска.

"Мы не оказываем первичную помощь - этим занимаются врачи на местах, - объясняет невролог Лариса Воронкова. - Наши бригады эвакуируют больных для лечения в специализированных центрах. Или наши специалисты проводят операции на месте. Например, зимой нашего акушера в отдаленный район за 40 минут доставили прямо к операционному столу. Благодаря этому удалось спасти женщину. На машине могли бы и не успеть".

А недавно бригада санитарного вертолета "Ансат" вывезла из Камышина 27-летнюю москвичку. Ее доставили в реанимацию местного роддома, где врачи диагностировали осложнение беременности. Женщину эвакуировали в перинатальный центр Волжского, где женщина и родила.

С начала года авиабригада совершила полторы сотни рейсов. Чаще всего вертолет отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пострадавшими в ДТП.

Справка "РГ"

Развитие санитарной авиации - одно из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В нацпроекте участвуют 70 регионов. Их число растет с каждым годом.

Первый полет недавно совершил вертолет санитарной авиации Чечни с новой площадки, построенной в Веденской центральной районной больнице. Пациентом, доставленным в Детскую клиническую больницу N 2 города Грозного, стал 12-летний житель села Ведено.

Полеты санитарной авиации во Владимирской области возобновились в ноябре 2020 года. В июне 2021 года эта работа была продолжена. Бригады Воронежского областного центра медицины катастроф за шесть месяцев этого года летали за пациентами 125 раз. А в 2020 году в стране санитарной авиацией было эвакуировано более 14 тысяч человек.