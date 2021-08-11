В Беларуси утвердили эскиз памятного знака героически погибшим летчикам

Спустя почти полвека после рождения бессмертной песни "Огромное небо", написанной на слова Роберта Рождественского, аналогичный подвиг совершили в белорусском небе весной этого года отважные летчики.

В память об этом героическом подвиге военных пилотов, спасших ценой своей жизни жителей районного центра в Брестской области, руководство Барановичского горисполкома утвердило эскиз памятного знака трагически погибшему в мае экипажу, сообщает БЕЛТА. Его разработал главный архитектор города Виталий Полуянчик.

Обелиск представляет собой улетающих в небо двух журавлей на фоне силуэта самолета Як-130. На лицевой стороне гранитной плиты будут нанесены имена героев, а на обратной - расшифровка последних слов переговоров: "Катапультируйтесь!", "Нет! Город под нами...".

Малую архитектурную форму, идея создания которой принадлежит майору истребительной авиационной базы Александру Чернышеву, уточняет агентство, планируется разместить во дворе многоквартирных жилых домов, где поблизости и произошло крушение боевой машины.

Трагедия в небе над Барановичами, о которой сообщал "СОЮЗ", произошла 19 мая. Из-за технической неисправности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Полет выполняли командир звена эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Офицеры ценой своей жизни увели падающий самолет от жилой застройки. В результате никто, кроме самих летчиков, не погиб.