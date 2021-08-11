В Британии предлагают есть насекомых ради экологии

Ешь насекомых - спасай экологию: такая модная тенденция стала популярной в Британии. В стране появляется все больше проектов, нацеленных на то, чтобы сверчки, кузнечики и другие их собратья, характерные прежде для меню дорогущих ресторанов, перекочевали на столы обычных жителей Альбиона.

В первую очередь подобные инициативы рассчитаны на местную молодежь, интересующуюся здоровым образом жизни и проблемами окружающей среды. Как объясняет издание The Sunday Times, насекомые являются экологически чистым источником пищи, ведь для их разведения не нужно много земли или воды. При этом они богаты витаминами, минералами, белком и полезными жирами.

Как рассказали посетители мастер-класса от компании Horizon по приготовлению насекомых, на вкус они чем-то напоминают то тунца, то копченый бекон, то свиные шкварки. Судья кулинарного шоу The Great British Bake Off Прю Лейт уверена: совсем скоро насекомых и муку из них будут использовать как заменитель мяса. Уже сейчас в британских магазинах продают порошок, к примеру, из мучных червей, который можно добавить в выпечку, коктейли или другую еду. Как заявил главный научный консультант Агентства по пищевым стандартам Британии Робин Мэй, сегодня все больше потребителей интересуются насекомыми как новым источником пищи.

По подсчетам исследовательской компании Meticulous Research, к 2030 году рынок таких букашек для питания животных и людей может составить 5,75 миллиарда фунтов и, как ожидается, каждый год будет расти на 24 процента.

Кстати, съедобные насекомые входят в моду не только в Британии. Ранее Евросоюз разрешил к употреблению в пищу мучных червей, так как этот альтернативный источник белка должен помочь единой Европе перейти к более устойчивой и экологичной продовольственной системе. Сейчас еврочиновники готовят решение еще по 14 продуктам из насекомых.