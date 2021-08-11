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Рубрика: Власть

В Генштабе РФ оценили итоги совместных учений на границе с Афганистаном

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Российские военные за последний месяц провели два совместных учения в Узбекистане и Таджикистане. Военные проводят тренировки, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, которые могут "выстрелить" с территории сопредельного Афганистана.
Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы. Фото: Алексей Ерешко / ТАСС Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы. Фото: Алексей Ерешко / ТАСС
Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы. Фото: Алексей Ерешко / ТАСС

Во вторник в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон завершились совместные учения военных из Узбекистана, России и Таджикистана. В маневрах было задействовано свыше 2,5 тысячи военных, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента составляли подразделения 201-й военной базы.

Фото: Rahmat Gul/AP
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Учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центрально-Азиатского региона. Военные руководители и эксперты сейчас анализируют итоги маневров, дают свои оценки.

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, на тренировках впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии.

"Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии", - сказал Лапин.

Буквально на прошлой неделе в Узбекистане также прошли совместные российско-узбекские учения. Дать оценку совместным маневрам прибыл начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Он пообещал не оставить центральноазиатские страны один на один с афганской угрозой.

Тренировки на афганской границе проводились на основе опыта, полученного в Сирии

Герасимов подчеркнул, что совместные учения повысят боевую выучку подразделений, укрепят взаимодействие и выработают единые подходы к решению задач борьбы с международным терроризмом. Это позволит создать надежный оборонный потенциал, который способен противостоять современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что такие учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран. "За последние годы отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Ситуация в регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране", - подчеркнул он.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Узбекистан В мире экс-СССР Таджикистан В мире Ближний Восток Афганистан Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

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