В Германии машинисты поездов объявили забастовку на двое суток

В Германии с 02:00 (03:00 мск) 11 августа машинисты пассажирских поездов начали общефедеральную забастовку, которая продлится 48 часов и завершится в ночь на пятницу.

Также с вечера вторника бастуют машинисты грузовых поездов. Отмечается, что бастующие требуют от железнодорожного концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты на 1,4% и выплаты единоразовый премии в связи с пандемией в размере 600 евро. Требования железнодорожников объявил профсоюз GDL.

Забастовка грозит парализовать железнодорожное сообщение в стране, вызвав хаос на вокзалах. Deutsche Bahn уже отменил на ближайшие двое суток 75% поездов дальнего следования, пообещав пассажирам бесплатно обменять билеты.