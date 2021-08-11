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Рубрика: В мире

В Госдуме прокомментировали нападения на русскоязычных в Киргизии и Казахстане

Текст: Дмитрий Гончарук

Власти Казахстана и Киргизии не могут оставлять безнаказанными действия экстремистов на национальной почве, считает председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: iStock
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В Казахстане националисты начали устраивать рейды по использованию казахского языка в магазинах и госучреждениях республики. Записи с них выкладываются в YouTube. Ранее Совет Госдумы обратил внимание на инциденты с притеснением русскоязычных граждан в Киргизии. На внеочередном заседании 9 августа он принял решение направить обращение спикеру Жогорку Кенеш Киргизии Таланту Мамытову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, которая обратилась к покупателю на русском языке.

"Нападения националистов на русских в Киргизии и Казахстане вызвали справедливое возмущение в России, и не могут оставаться без ответа. Те, кто так поступает, должны понимать: Россия сделает всё необходимое, чтобы защитить своих соотечественников и обеспечить их безопасность, где бы они не находились", - приводит слова Пискарева Telegam-канал комитета.

Парламентария удивила и огорчила молчаливая позиция местных парламентариев и представителей элиты.

"Регулярно бывая в Москве, они делают громкие заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией, но у себя дома даже не пытаются дать отпор и пресечь действия тех, кто эту дружбу подрывает. Не может и не должно такое происходить в государствах, тесно связанных совместной историей и общей Победой в Великой Отечественной войне. Мы вместе разгромили германский фашизм - крайнюю форму национализма. И не вправе оставлять безнаказанными действия экстремистов на национальной почве", - отметил Василий Пискарев.

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По его словам, трагические события на Украине показали к чему приводит снисходительное отношения к действиям фашиствующих молодчиков.

"У правоохранителей достаточно возможностей пресечь действия националистов и купировать эту деструктивную тенденцию в зачатке. Нужны только воля и оперативность решительных действий", - заключил глава комитета.

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