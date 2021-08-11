В Италии "Высокая вода" покрыла площадь Сан-Марко

Жители Венеции и многочисленные туристы стали свидетелями редкого природного катаклизма. "Высокая вода" покрыла площадь Сан-Марко в августе.

Как правило, подобные "зрелища" случаются осенью или весной. Правда, в многовековой истории Лагуны уже случались летние половодья, но были они куда более скромных масштабов. Однако в этом году впервые уровень воды летом на центральной площади достиг отметки 100 сантиметров. Неожиданно пришедшая "высокая вода" обрадовала туристов - на площади плескались дети, а некоторые пары танцевали в воде.

Впрочем, самих жителей Венеции нынешний подъем воды не впечатляет. Для сравнения: когда в ноябре 2019 года произошло крупнейшее с 1966 года наводнение, вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров. В результате погибли два человека, а городу был нанесен ущерб, который исчислялся сотнями миллионов евро. К чему может привести новая аномалия? За разъяснениями "РГ" обратилась к главе Центра прогнозов приливов и отливов муниципалитета Венеции Алвизе Папе.

"В настоящий момент площадь Сан-Марко находится в полной безопасности. Как правило, подобные феномены для летнего периода не характерны. Но в этом году мы столкнулись с "высокой водой" уже в августе из-за ветра, астрономических приливов, также сыграли роль обильные атмосферные явления", - пояснил Папе. Он заверил, что, согласно прогнозам, в ближайшие дни новых наводнений в Венеции опасаться не стоит.