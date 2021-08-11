В Италии "Высокая вода" покрыла площадь Сан-Марко

Новости

Ученые нашли причину бессимптомного течения коронавируса 04:49
В Германии машинисты поездов объявили забастовку на двое суток 04:29
Эксперты назвали главные опасности для детей на детских площадках 03:49
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами 03:35
Ученый назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны 03:18
Гинцбург: Детский "Спутник V" могут зарегистрировать в сентябре 02:48
В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 04:20
Рубрика: В мире

В Италии "Высокая вода" покрыла площадь Сан-Марко

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Жители Венеции и многочисленные туристы стали свидетелями редкого природного катаклизма. "Высокая вода" покрыла площадь Сан-Марко в августе.

Как правило, подобные "зрелища" случаются осенью или весной. Правда, в многовековой истории Лагуны уже случались летние половодья, но были они куда более скромных масштабов. Однако в этом году впервые уровень воды летом на центральной площади достиг отметки 100 сантиметров. Неожиданно пришедшая "высокая вода" обрадовала туристов - на площади плескались дети, а некоторые пары танцевали в воде.

Фото: Нива Миракян
Италия учится жить по QR-кодам

Впрочем, самих жителей Венеции нынешний подъем воды не впечатляет. Для сравнения: когда в ноябре 2019 года произошло крупнейшее с 1966 года наводнение, вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров. В результате погибли два человека, а городу был нанесен ущерб, который исчислялся сотнями миллионов евро. К чему может привести новая аномалия? За разъяснениями "РГ" обратилась к главе Центра прогнозов приливов и отливов муниципалитета Венеции Алвизе Папе.

"В настоящий момент площадь Сан-Марко находится в полной безопасности. Как правило, подобные феномены для летнего периода не характерны. Но в этом году мы столкнулись с "высокой водой" уже в августе из-за ветра, астрономических приливов, также сыграли роль обильные атмосферные явления", - пояснил Папе. Он заверил, что, согласно прогнозам, в ближайшие дни новых наводнений в Венеции опасаться не стоит.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами
В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций