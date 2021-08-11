В Китае суд приговорил канадского предпринимателя к 11 годам тюрьмы

Народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин в среду объявил, что Спавор обвиняется в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам. Он приговорен к 11 годам тюремного заключения, конфискации личного имущества и штрафу в размере семи тысяч долларов. Суд также постановил, что Спавор будет депортирован, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были сначала задержаны, а затем арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. В Оттаве связывают их арест с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

Мэн Ваньчжоу остается под домашним арестом в Ванкувере, она борется с ордером на экстрадицию из США. Предприниматель обвиняется во лжи американским чиновникам о бизнесе Huawei в Иране, который находится под санкциями США.

Приговор Спавору был вынесен через день после того, как китайский суд подтвердил смертный приговор другому канадцу Роберту Ллойду Шелленбергу, который в 2018 году был осужден за торговлю метамфетамином. Шелленберг был арестован в 2014 году и первоначально приговорен к 15 годам лишения свободы, но его приговор был изменен в ходе однодневного повторного судебного разбирательства в 2019 году вскоре после ареста Мэн Ваньчжоу.

Спавор имеет право обжаловать приговор, но китайские суды редко отменяют решения по уголовным делам, и его судьба может зависеть от заключения сделок между Пекином, Оттавой и Вашингтоном в то время, когда отношения столицы КНР с западными державами особенно напряжены. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил приговор как "абсолютно неприемлемый и несправедливый", сообщает New York Times.