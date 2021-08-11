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Рубрика: Власть

В крупнейшем оружейном концерне "Калашников" сменился гендиректор

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Совет директоров концерна "Калашников" утвердил своим новым генеральным директором Владимира Лепина, который сменил ушедшего по собственному желанию Дмитрия Тарасова.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Владимир Лепин - хорошо известный в отечественном оборонно-промышленном комплексе человек. Коллеги считают его отличным конструктором и грамотным управленцем.

Фото: kalashnikov.media
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С 2001 года он занимал руководящие должности на ряде оборонных предприятий. Был генеральным конструктором по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих, известной как "Ратник". В 2020-2021 годах работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех". В немалой степени благодаря этому человеку удалось восстановить в нашей стране производство боеприпасов.

После распада СССР кто-то посчитал, что их у нас произведено слишком много, и в 1990-е годы разработку и производство новых боеприпасов фактически прекратили. Владимир Лепин, возглавив концерн "Техмаш", сумел не только возобновить производство патронов, снарядов, ракет и авиабомб, но и организовать разработку новых образцов, которые сегодня считаются лучшими в мире.

Как говорят источники в ОПК, Лепину предстоит решить несколько крупных задач. Это повышение эффективности процесса разработок за счет доведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до серийного производства. Сохранить высокие темпы выполнения работ по гособоронзаказу. В приоритете будет и увеличение портфеля экспортных контрактов концерна, а также совместное с зарубежными партнерами производство продукции гражданского и военного назначения.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Компании ВПК "Калашников"

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