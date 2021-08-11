В Минске стартовали съемки шоу "X-Factor"

Белтелерадиокомпания приступила к съемкам премьерного музыкального шоу-проекта "X-Factor в Беларуси". Стилизованная арена мирового состязания развернулась в крупнейшем павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм". Из 2000 претендентов во время живого кастинга было отобрано 300 участников.

Наставниками участников проекта стали музыкальный журналист Сергей Соседов, певец и композитор, победитель конкурса "Народный артист 2004" Руслан Алехно из Бобруйска Могилевской области, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко из Гомеля, известный под сценическим псевдонимом "Серега" и ставший популярным после записи песни "Черный бумер", телеведущая и блогер, участница "Славянского базара в Витебске-2019" Ольга Бузова.

"Я готова слушать выступающих круглосуточно, - заявила Бузова, - чтобы дать возможность всем высказаться".

Увидеть "X-Factor" в эфире канала "Беларусь 1" зрители смогут осенью. Всего запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу зрители выберут в канун Нового года.

Первый выпуск специальных телевизионных "дневников" проекта - 18 сентября. Премьерный выпуск шоу планируется показать 2 октября на телеканале "Беларусь 1".