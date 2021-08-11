В Минстрое заявили о планах ликвидировать все долгострои в 2024 году

В 2024 году все долгострои должны быть сданы. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы надеемся в 2024 году ликвидировать все объекты, которые, к сожалению, в такую ситуацию попали", - сказал он.

По словам министра, в стране остаются более 1,6 тысячи проблемных объектов, которые нужно завершить. Чаще всего для этого ищут инвестора, которому выделяется земля под новое строительство и в нагрузку предоставляют долгострой.

Помимо этого прорабатываются поправки в законодательство, которые позволят упростить достройку домов, отметил Файзуллин. Он подчеркнул, что, в основном, процесс затягивается из-за судов.

Министр также напомнил, что до конца этого года в стране будет сдано рекордное количество жилья - 85,5 млн квадратных метров.

"Программа 2021 года будет выполнена в полном объеме", - сказал он, подчеркнув, что строительным компаниям компенсируют резкое подорожание стройматериалов .