Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Елена Манукиян 
13:59 11.08.2021

В Минстрое заявили о планах ликвидировать все долгострои в 2024 году

В 2024 году все долгострои должны быть сданы. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: iStock
Минстрой: Расчет сметной стоимости строительства станет более точным

"Мы надеемся в 2024 году ликвидировать все объекты, которые, к сожалению, в такую ситуацию попали", - сказал он.

По словам министра, в стране остаются более 1,6 тысячи проблемных объектов, которые нужно завершить. Чаще всего для этого ищут инвестора, которому выделяется земля под новое строительство и в нагрузку предоставляют долгострой.

Помимо этого прорабатываются поправки в законодательство, которые позволят упростить достройку домов, отметил Файзуллин. Он подчеркнул, что, в основном, процесс затягивается из-за судов.

Министр также напомнил, что до конца этого года в стране будет сдано рекордное количество жилья - 85,5 млн квадратных метров.

"Программа 2021 года будет выполнена в полном объеме", - сказал он, подчеркнув, что строительным компаниям компенсируют резкое подорожание стройматериалов .

Сейчас читают

Жилая недвижимость
05:00

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, купить квартиру или построить дом. Ограничены они лишь несколькими условиями, рассказала "РГ" адвокат Наталья Костюченко

Земля
09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. В документе отмечается, в каких случаях бумаги на участок не потребуются

Жилая недвижимость
04.08.2021

Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью за 24 часа. Новшества позволяют оформлять недвижимость в пять раз быстрее, чем положено по нормативному сроку. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным