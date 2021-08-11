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Рубрика: Происшествия

В московском метро выросло число преступлений почти на 40 процентов

Текст: Ирина Огилько

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, с начала года в московском метро зарегистрировали 788 преступлений, что на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По данным ведомства, за семь месяцев года в Москве всего зарегистрировано 84 741 преступление, это на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом в столичной подземке зарегистрировано 788 преступлений, что напротив, на 39,5% больше чем в прошлом году.

По данным статистики, всего с начала года совершено 100 убийств, 73 изнасилования, 194 разбоя, 1 041 грабеж.

Происшествия Преступления Криминал

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