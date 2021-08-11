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10.08.2021 22:01
Рубрика: Экономика

Как распознать преступные финансовые схемы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 181(8532)
В первом полугодии 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Большинство из них имеют оболочку легального бизнеса: касс взаимопомощи, инвестиционных компаний, автоломбардов или центров кредитования. Как распознать преступную схему "РГ" - Неделе рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ минфина Ольга Дайнеко.
Россияне доверяют мошенникам, покупаясь на сверхприбыль, которую обещают аферисты. Фото: EPA Россияне доверяют мошенникам, покупаясь на сверхприбыль, которую обещают аферисты. Фото: EPA
Россияне доверяют мошенникам, покупаясь на сверхприбыль, которую обещают аферисты. Фото: EPA

Часть клиентов-инвесторов, безусловно, понимают, в какую "реку" входят. Они готовы рискнуть, чтобы быстро заработать и вовремя выйти. Но получается это у единиц - только создатели пирамиды знают момент завершения проекта.

Как распознать финансовую пирамиду?

Фото: iStock
Как будут защищать неопытных инвесторов

Основные маркеры, указывающие на мошенников, за тридцать лет с эпохи МММ и за век с легендарной американской пирамиды Чарльза Понци, остались прежними:

- сверхвысокая прибыль (это главный настораживающий фактор);

- система агрессивных стимулов за привлечение клиентов (поэтому ведут на заклание друзей, знакомых и родственников);

- гарантия сверхдохода (что противозаконно);

- невозможно понять, чем фактически занимается компания и как формируется доход (жонглирование словосочетаниями с "форекс", "биржа" и "трейдер" не в счет);

- агрессивная и навязчивая реклама: "Инвестируй сейчас или завтра будет поздно".

Как снизить риски?

Лучшая страховка - разбудить в себе "зануду" и проверить:

- наличие лицензии ЦБ на инвестиционную деятельность (проверить ее актуальность);

- наличие бухгалтерской отчетности о доходах, расходах и активах и сведений о наличии имущества и руководстве.

Что нужно знать?

Ответственность создателей пирамиды перед отдельно взятым клиентом довольно иллюзорна - часто сложно или невозможно подтвердить сам факт перевода денег конкретному получателю. Это усложняет доказывание мошеннической схемы и лишает возможности вернуть деньги. Как правило, финансовая ответственность (за риски) закрепляется за клиентом в договоре.

Даже если желание озолотиться непреодолимо, нужно соблюдать базовую финансовую гигиену: нельзя рисковать деньгами, накопленными на покупку жилья, оплату обучения или лечения. Нельзя тратить деньги, выделенные на бытовые нужды (=семейный бюджет). Нужно удерживать своих пожилых и юных родственников от участия в сомнительных "инвестициях": одних - в силу наивности, а других - ввиду отсутствия жизненного опыта.

Категорически нельзя приглашать никого с собой "за компанию". В лучшем случае испортишь себе репутацию, а в худшем - будешь соучастником финансовой и личной катастрофы.

На заметку

Горькие плоды "Финико"

Самая громкая пирамида "Финико" перестала выплачивать вкладчикам дивиденды в ноябре 2020 года. По данным СПЧ, жертвами только "Финико" в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае стали около миллиона человек. Всего ловушек с признаками пирамид, прописанных на сайте Центробанка, насчитывается до 1800.

Фото: iStock
Финансист предостерег от соблазна заработать много денег на кешбэке

"Финико" брала с клиентов минимум тысячу долларов. И начисляла премии тем, кто приводил новых участников. Лидером "Финико" считается уроженец Казани Кирилл Доронин, который активно продвигает компанию, публикуя видео в своем инстаграме. Еще один основатель пирамиды - Зыгмунт Зыгмунтовичь (именно так записано в его паспорте), называвший себя человеком, который "связывает всю команду проекта". Также в число руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова), который появился в "Финико" позже всех, в начале 2020 года. В компании он отвечает за кешбэк-сервис. Говоря о своей работе в "Финико", Сабиров называл себя "крипто-Наполеоном" и "криптоказначеем".

Уголовное дело против владельцев пирамиды казанские следователи возбудили в декабре 2020 года. По версии следствия, компания привлекала деньги клиентов, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюту и другие инструменты. При этом, по данным следствия, у компании не было лицензии на такие операции. Также она не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах. Сейчас уголовное дело в отношении владельцев "Финико" находится в МВД Татарстана.

"В настоящее время в органы государственной власти Российской Федерации поступают многочисленные обращения от граждан, вложивших деньги в данную организацию. Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок, то есть адресуются одновременно нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов государственной власти", - сообщили в МВД республики.

Эксперты Роскачества рассказали о новой схеме онлайн-мошенничества

Текст: Михаил Загайнов
Эксперты Роскачества рассказали о новой схеме онлайн-мошенничества. Ее жертвами становятся те, кто уже пострадал от деятельности финансовых пирамид.

По словам аналитиков, мошенники активизировались на фоне краха казанской компании Finiko, которая привлекала деньги россиян, обещая доходность 20-30% в месяц, но в июле 2021-го перестала выплачивать деньги вкладчикам.

Фото: Photoxpress
Мошенники опробовали новые схемы обмана пользователей банков и соцсетей

"Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, "отбить потерянные деньги". Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из "пирамиды" - за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит", - пояснил замглавы Роскачества Антон Куканов.

По его словам, жертвы обмана в состоянии шока наиболее уязвимы, ошибочно полагая, что "молния два раза не бьет в одно место".

Эксперты рекомендуют проанализировать все риски, прежде чем вкладывать деньги в любую онлайн-схему. При этом рекомендации друзей не должны становиться аргументом в пользу работы с мошенниками - "пирамиды" растут как раз за счет вербовки новых жертв через их круг общения.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%.

"Теряет свою актуальность легенда "звонок из банка/Центрального банка". Злоумышленники переориентируются на новые сценарии, в частности, наиболее часто фиксируются звонки из "правоохранительных органов/органов государственной власти", - пояснили в ЦБ.

В марте Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

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