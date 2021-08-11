В первом полугодии 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Большинство из них имеют оболочку легального бизнеса: касс взаимопомощи, инвестиционных компаний, автоломбардов или центров кредитования. Как распознать преступную схему "РГ" - Неделе рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ минфина Ольга Дайнеко.

Часть клиентов-инвесторов, безусловно, понимают, в какую "реку" входят. Они готовы рискнуть, чтобы быстро заработать и вовремя выйти. Но получается это у единиц - только создатели пирамиды знают момент завершения проекта.

Как распознать финансовую пирамиду?

Основные маркеры, указывающие на мошенников, за тридцать лет с эпохи МММ и за век с легендарной американской пирамиды Чарльза Понци, остались прежними:

- сверхвысокая прибыль (это главный настораживающий фактор);

- система агрессивных стимулов за привлечение клиентов (поэтому ведут на заклание друзей, знакомых и родственников);

- гарантия сверхдохода (что противозаконно);

- невозможно понять, чем фактически занимается компания и как формируется доход (жонглирование словосочетаниями с "форекс", "биржа" и "трейдер" не в счет);

- агрессивная и навязчивая реклама: "Инвестируй сейчас или завтра будет поздно".

Как снизить риски?

Лучшая страховка - разбудить в себе "зануду" и проверить:

- наличие лицензии ЦБ на инвестиционную деятельность (проверить ее актуальность);

- наличие бухгалтерской отчетности о доходах, расходах и активах и сведений о наличии имущества и руководстве.

Что нужно знать?

Ответственность создателей пирамиды перед отдельно взятым клиентом довольно иллюзорна - часто сложно или невозможно подтвердить сам факт перевода денег конкретному получателю. Это усложняет доказывание мошеннической схемы и лишает возможности вернуть деньги. Как правило, финансовая ответственность (за риски) закрепляется за клиентом в договоре.

Даже если желание озолотиться непреодолимо, нужно соблюдать базовую финансовую гигиену: нельзя рисковать деньгами, накопленными на покупку жилья, оплату обучения или лечения. Нельзя тратить деньги, выделенные на бытовые нужды (=семейный бюджет). Нужно удерживать своих пожилых и юных родственников от участия в сомнительных "инвестициях": одних - в силу наивности, а других - ввиду отсутствия жизненного опыта.

Категорически нельзя приглашать никого с собой "за компанию". В лучшем случае испортишь себе репутацию, а в худшем - будешь соучастником финансовой и личной катастрофы.

На заметку

Горькие плоды "Финико"

Самая громкая пирамида "Финико" перестала выплачивать вкладчикам дивиденды в ноябре 2020 года. По данным СПЧ, жертвами только "Финико" в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае стали около миллиона человек. Всего ловушек с признаками пирамид, прописанных на сайте Центробанка, насчитывается до 1800.

"Финико" брала с клиентов минимум тысячу долларов. И начисляла премии тем, кто приводил новых участников. Лидером "Финико" считается уроженец Казани Кирилл Доронин, который активно продвигает компанию, публикуя видео в своем инстаграме. Еще один основатель пирамиды - Зыгмунт Зыгмунтовичь (именно так записано в его паспорте), называвший себя человеком, который "связывает всю команду проекта". Также в число руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова), который появился в "Финико" позже всех, в начале 2020 года. В компании он отвечает за кешбэк-сервис. Говоря о своей работе в "Финико", Сабиров называл себя "крипто-Наполеоном" и "криптоказначеем".

Уголовное дело против владельцев пирамиды казанские следователи возбудили в декабре 2020 года. По версии следствия, компания привлекала деньги клиентов, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюту и другие инструменты. При этом, по данным следствия, у компании не было лицензии на такие операции. Также она не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах. Сейчас уголовное дело в отношении владельцев "Финико" находится в МВД Татарстана.

"В настоящее время в органы государственной власти Российской Федерации поступают многочисленные обращения от граждан, вложивших деньги в данную организацию. Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок, то есть адресуются одновременно нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов государственной власти", - сообщили в МВД республики.