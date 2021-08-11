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Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили порядок получения пенсии умершего супруга

Текст: Василий Кошкин

Российские пенсионеры могут претендовать на получение пенсии умершего супруга. При этом существует ряд нюансов, которые могут сделать подобный переход невыгодным, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Чеченской республике.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Согласно законодательству, право на пенсию по случаю потери кормильца (СПК) возникает у овдовевшего супруга, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом. Обычно это выгодно, если пенсия умершего мужа или жены была выше, однако при принятии решения необходимо учитывать два фактора

"Фиксированная выплата к страховой пенсии по СПК на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию вовсе не в том же размере, что была у его мужа (или жены)", - пояснили в ПФР.

Кроме того, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты - за нетрудоспособного ребенка, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

"Все эти доплаты полагаются только к двум видам пенсий - по старости или по инвалидности. А пенсия по случаю потери кормильца, которая назначается при переходе на пенсию супруга, в этом перечне не значится", - отметили в Пенсионном фонде.

Пенсионер в любое время может изменить свой выбор и перейти с пенсии по СПК на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в ПФР, пенсия по старости будет назначена с даты обращения.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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